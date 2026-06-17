Туди й назад за один день. УЗ запускає важливий поїзд між Дніпром і Харковом

Вже незабаром доїхати з Дніпра до Харкова і назад стане простіше. "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд, який забезпечить пряме сполучення між містами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
У компанії розповіли, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд із прямим сполученням між Дніпром та Харковом.
Зазначається, що такий крок:
"Відтепер доїхати з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим регіональним рейсом №854/853 "Дніпро - Харків - Дніпро", - повідомили пасажирам.
Уточнюється, що новий регіональний рейс стартує з 19 червня.
Українцям розповіли, що переваги такого регіонального поїзда очевидні, адже з Дніпра до Харкова - лише чотири години в дорозі.
"Кілька годин - для вирішення своїх справ і повернення того ж дня", - констатували в УЗ.
Розклад руху поїзда №854:
Розклад руху зворотного поїзда №853:
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", в цілому на вищезгаданому маршруті передбачені такі шість зупинок:
Насамкінець громадянам повідомили, що квитки на поїзди №854 "Дніпро - Харків" та №853 "Харків - Дніпро" вже доступні:
"Подорожуйте разом з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як економити на квитках УЗ за новими правилами.
Крім того, ми пояснювали, які послуги у вагонах - безкоштовні.
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