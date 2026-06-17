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Туда и обратно за один день. УЗ запускает важный поезд между Днепром и Харьковом

10:30 17.06.2026 Ср
2 мин
В котором часу будет отправляться новый региональный рейс?
aimg Ирина Костенко
УЗ запускает новый важный региональный поезд (фото иллюстративное: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Уже вскоре доехать из Днепра в Харьков и обратно станет проще. "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд, который обеспечит прямое сообщение между городами.

Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

С какого числа стартует новый рейс УЗ

В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд с прямым сообщением между Днепром и Харьковом.

Отмечается, что такой шаг:

  • улучшает сообщение между областными центрами Украины;
  • возвращает важный маршрут в обновленном формате.

"Теперь доехать из Днепра в Харьков и обратно можно новым региональным рейсом №854/853 "Днепр - Харьков - Днепр", - сообщили пассажирам.

Уточняется, что новый региональный рейс стартует с 19 июня.

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Расписание движения нового регионального поезда

Украинцам рассказали, что преимущества такого регионального поезда очевидны, ведь из Днепра в Харьков - всего четыре часа в пути.

"Несколько часов - для решения своих дел и возвращения в тот же день", - констатировали в УЗ.

Новый региональный поезд "соединит" Днепр и Харьков (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Расписание движения поезда №854:

  • отправление из Днепра - в 08:17;
  • прибытие в Харьков - в 12:29.

Расписание движения обратного поезда №853:

  • отправление из Харькова (в тот же день) - в 15:30;
  • прибытие в Днепр - в 19:41.
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Какие остановки предусмотрены на маршруте

Согласно информации "Укрзализныци", в целом на вышеупомянутом маршруте предусмотрены такие шесть остановок:

  • "Синельниково-2";
  • "Павлоград-1";
  • "Лозовая";
  • "Златополь";
  • "Мерефа";
  • "Харьков".

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В завершение гражданам сообщили, что билеты на поезда №854 "Днепр - Харьков" и №853 "Харьков - Днепр" уже доступны:

  • в приложении "Укрзализныци";
  • в разделе "Дальние".

"Путешествуйте вместе с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, как экономить на билетах УЗ по новым правилам.

Кроме того, мы объясняли, какие услуги в вагонах - бесплатные.

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