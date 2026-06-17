Туда и обратно за один день. УЗ запускает важный поезд между Днепром и Харьковом

С какого числа стартует новый рейс УЗ

В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд с прямым сообщением между Днепром и Харьковом.

Отмечается, что такой шаг:

улучшает сообщение между областными центрами Украины;

возвращает важный маршрут в обновленном формате.

"Теперь доехать из Днепра в Харьков и обратно можно новым региональным рейсом №854/853 "Днепр - Харьков - Днепр", - сообщили пассажирам.

Уточняется, что новый региональный рейс стартует с 19 июня.

Расписание движения нового регионального поезда

Украинцам рассказали, что преимущества такого регионального поезда очевидны, ведь из Днепра в Харьков - всего четыре часа в пути.

"Несколько часов - для решения своих дел и возвращения в тот же день", - констатировали в УЗ.

Новый региональный поезд "соединит" Днепр и Харьков (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Расписание движения поезда №854:

отправление из Днепра - в 08:17;

прибытие в Харьков - в 12:29.

Расписание движения обратного поезда №853:

отправление из Харькова (в тот же день) - в 15:30;

прибытие в Днепр - в 19:41.

Какие остановки предусмотрены на маршруте

Согласно информации "Укрзализныци", в целом на вышеупомянутом маршруте предусмотрены такие шесть остановок:

"Синельниково-2";

"Павлоград-1";

"Лозовая";

"Златополь";

"Мерефа";

"Харьков".

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В завершение гражданам сообщили, что билеты на поезда №854 "Днепр - Харьков" и №853 "Харьков - Днепр" уже доступны:

в приложении "Укрзализныци";

в разделе "Дальние".

"Путешествуйте вместе с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.