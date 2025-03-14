У Туапсе пролунали вибухи на тлі дронової атаки, палає НПЗ (відео)

В мережі також були оприлюднені кадри пожежі на НПЗ в Туапсе начебто через атаку із застосуванням безпілотників. Тут варто зауважити, що даний нафтопереробний завод зазнає дронових ударів вже не вперше.

При цьому місцева влада поки нічого про нічну "бавовну" у регіоні не каже.

Як передає Telegram-канал Mash, був атакований Туапсинський нафтопереробний завод. За даними російського ресурсу, на території підприємства пожежа "через падіння уламків збитого БПЛА".

Крім того, з'явилися дані про тимчасове обмеження роботи аеропорту Сочі, де було запроваджено план "Килим" на тлі повідомлень про дронову атаку. Він передбачає відмову та прийом та відправку рейсів з повітряної гавані.

"За словами місцевих, вони чули звуки прольоту кількох безпілотників о 3 годині ночі. Пролунало близько семи вибухів. У місті працює ППО", - йдеться в публікації Mash.

Між тим Telegram-канал Shot стверджує, що жителі Туапсе розповіли про "близько десяти гучних вибухів", які "пролунали в районі місцевого НПЗ приблизно о 2:55". І вже нібито після цього у місті спрацювала сирена щодо тривоги, а "в районі підприємства розпочалося займання".

Розташування Туапсе на карті (фото: скрін google.com/maps)

Вибухи у Туапсе та ураження НПЗ

Нагадаємо, що у Туапсе вибухи лунають далеко не вперше. Так, наприклад, у ніч проти 26 лютого у РФ заявляли, що кілька областей зазнала масованої дронової атаки. Також з'явилася інформація, що під атакою БПЛА опинилися Туапсе й Анапа. За словами очевидців, над Туапсе пролунало близько 40 вибухів.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко зазначив, що атакований морський порт в Туапсе відіграє важливу роль в енергетичній галузі ворога.

У Генеральному штабі ЗСУ, коментуючі дроновий удар по Туапсинському нафтопереробному заводу 26 лютого, розповіли, що цей НПЗ відіграє важливу роль у наповненні бюджету РФ та військовій логістиці росіян:

НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн на рік;

понад 90% вироблених нафтопродуктів постачатися на експорт;

підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також повідомлялося, що минулого разу внаслідок операції Сил оборони України було атаковано в Туапсе місцевий нафтопереробний завод, на якому виникла пожежа 22 липня 2024-го.

Джерело РБК-Україна в спецслужбах тоді розповіло, що бійці ГУР завдали дронового удару по НПЗ у Туапсе.