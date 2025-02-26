Один із ключових у Чорному морі. В ЦПД розповіли про атакований вночі порт в Туапсе
В Росії жаліються на нічну атаку на морський порт в Туапсе Краснодарського краю Росії, який відіграє важливу роль в енергетичній галузі ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Як пояснив Коваленко, атакований порт є одним із ключових у Чорному морі. Зокрема там розташований один із найбільших у Росії нафтових терміналів.
Через порт, за словами керівника ЦПД, транспортується нафта й нафтопродукти. Також він обробляє значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції, а також зернових й є логістичним хабом, який зв’язаний із залізничною мережею.
"Порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб. Забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту рф, зокрема тих, що задіяні у війні проти України", - додав він.
Обстріл Росії 26 лютого
У ніч на 26 лютого, як повідомляє Міністерство оборони країни-терориста Росії, низку регіонів країни масовано атакували ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА). Зокрема центральними мішенями ударів були тимчасово окупований Крим і Краснодарський край, де під атакою опинилися Туапсе й Анапа. За словами очевидців, над Туапсе пролунало близько 40 вибухів.
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