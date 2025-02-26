ua en ru
Ср, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Один із ключових у Чорному морі. В ЦПД розповіли про атакований вночі порт в Туапсе

Середа 26 лютого 2025 09:54
UA EN RU
Один із ключових у Чорному морі. В ЦПД розповіли про атакований вночі порт в Туапсе Фото: Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії жаліються на нічну атаку на морський порт в Туапсе Краснодарського краю Росії, який відіграє важливу роль в енергетичній галузі ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Як пояснив Коваленко, атакований порт є одним із ключових у Чорному морі. Зокрема там розташований один із найбільших у Росії нафтових терміналів.

Через порт, за словами керівника ЦПД, транспортується нафта й нафтопродукти. Також він обробляє значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції, а також зернових й є логістичним хабом, який зв’язаний із залізничною мережею.

"Порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб. Забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту рф, зокрема тих, що задіяні у війні проти України", - додав він.

Обстріл Росії 26 лютого

У ніч на 26 лютого, як повідомляє Міністерство оборони країни-терориста Росії, низку регіонів країни масовано атакували ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА). Зокрема центральними мішенями ударів були тимчасово окупований Крим і Краснодарський край, де під атакою опинилися Туапсе й Анапа. За словами очевидців, над Туапсе пролунало близько 40 вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Що Україна отримає від угоди зі США про мінерали та на якому етапі зараз сторони
Що Україна отримає від угоди зі США про мінерали та на якому етапі зараз сторони
DAILY
Застрягли в "маяках". Які умови програми МВФ не виконала Україна і чим це загрожує
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Застрягли в "маяках". Які умови програми МВФ не виконала Україна і чим це загрожує