ua en ru
Ср, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Удар по стратегічних об’єктах: Генштаб розповів деталі нічної атаки у Краснодарському краю

Середа 26 лютого 2025 16:54
UA EN RU
Удар по стратегічних об’єктах: Генштаб розповів деталі нічної атаки у Краснодарському краю Фото: під час атаки було зафіксовано щонайменше 40 вибухів быля НПЗ (cкрін відео)
Автор: Ірина Гайдук

У Генштабі підтвердили спільну операцію Сил безпілотних систем, ГУР та інших підрозділів Сил оборони в Краснодарському краї та в окупованому Криму. У ніч на 26 лютого українські воїни вдарили по НПЗ та аеродромах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штаба ЗСУ.

За повідомленням Генштабу, українські бійці завдали ударів по низці стратегічних об’єктів росіян. Зокрема, здійснили вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача". Також безпілотниками був атакований Туапсинський нафтопереробний завод (НПЗ).

Повідомляється, що Туапсинський НПЗ відіграє важливу роль у наповненні бюджету РФ та військовій логістиці росіян:

  • НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн на рік;
  • понад 90% вироблених нафтопродуктів постачатися на експорт;
  • підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Генштаб додає, що в районі нафтопереробного заводу під час атаки було зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу. Результати ураження уточнюються.

Обстріл Росії 26 лютого

У ніч на 26 лютого Міністерство оборони Росії пожалілось на масовану атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Мішенями ударів були тимчасово окупований Крим і Краснодарський край. В Росії під атакою опинилися Туапсе й Анапа.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко пояснив, яку роль відіграються атаковані морський порт та НПЗ у Росії.

Також джерела повідомили, що нічна атака на НПЗ та морський порт у Краснодарському краю була операцією ГУР, внаслідок чого виникла пожежа й було пошкоджено нафтопереробне обладнання заводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ НПЗ Атака дронів
NEWS
Що Україна отримає від угоди зі США про мінерали та на якому етапі зараз сторони
Що Україна отримає від угоди зі США про мінерали та на якому етапі зараз сторони
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації