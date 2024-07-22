У російському Туапсе пролунали вибухи з боку нафтобази, - росЗМІ

У російському місті Туапсе вранці 22 липня прогриміло близько 5 вибухів. Вони долинали з боку місцевої нафтобази.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські telegram-канали.

Як розповіли каналу місцеві жителі, вибухи з боку місцевої нафтобази почали лунати приблизно в районі 3:30, всього було чути близько 5 гучних хлопків. До цього очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.

За попередньою інформацією каналу Shot, у місті спрацювала система ППО, метою безпілотників міг бути місцевий НПЗ.

Нагадаємо, вранці 20 липня в Ростовській області лунали вибухи в районі військового аеродрому "Міллерово" та сталися пожежі внаслідок атаки безпілотників у регіоні. Також під удар потрапила й нафтобаза.

Супутникові знімки показали, що пошкоджено об'єкти на щонайменше трьох локаціях аеродрому.

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