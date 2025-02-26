У Краснодарському краї пролунали вибухи, регіон під атакою безпілотників
У Росії ударні дрони масштабно атакують Краснодарський край. В Анапі прогриміли потужні вибухи, в аеропорту Сочі призупинили прийом та відправку авіарейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
За даними ВЧК-ОГПУ, Краснодарський край масовано атакують дрони-камікадзе. В небі над Анапою лунають вибухи, працює протиповітряна оборона. В аеропорту Сочі запроваджено план "Килим".
Паблік також оприлюднив відео вибухів.
Паблік Mash повідомив про щонайменше п'ять вибухів у небі над містом Анапа. Попередньо, працює ППО. За словами місцевих, вибухи почалися близько 00:10 МСК (23:10 за Києвом).
"У районі селищ Виноградний, Вітязево і над самою Анапою, було чутно до 10 гучних звуків. Офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає", - йдеться у повідомленні.
В аеропорту Сочі ввели план "Килим" через фіксацію в небі БпЛА. Повітряні судна не приймають і не випускають із 01:47 МСК (00:47 за Києвом).
Оновлено 03:07
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що внаслідок дронової атаки в кількох муніципалітетах пошкоджено три будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У Темрюкському районі вибило скло у приватному будинку в станиці Старотитарівській, у селищі Стрілка пошкодило дах ще одного домоволодіння.
В Туапсе пошкоджено приватний будинок. Почалася пожежа, яку вже оперативно загасили.
У селі Джигинка під Анапою уламки БПЛА впали поруч із приватним будинком, пошкоджено господарську будівлю.
Атаки дронів на Росію
Нагадаємо, ввечері 25 лютого ударні дрони також атакували тимчасово окупований Крим. Вибухи було чутно в районі Керчі та Джанкоєм. Повідомлялося про збиття дронів над Чорним морем. Загарбники перекрили для руху Кримський міст.
В ніч на 24 лютого невідомі БпЛА атакували нафтопереробний завод у Рязані. На території підприємства спалахнула пожежа.
Наприкінці січня БпЛА масовано атакували Російську Федерацію. Під ударом опинилася інфраструктура у кількох областях. Тоді також закривали низку аеропортів.
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