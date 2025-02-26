У Краснодарському краї пролунали вибухи, регіон під атакою безпілотників

У Росії ударні дрони масштабно атакують Краснодарський край. В Анапі прогриміли потужні вибухи, в аеропорту Сочі призупинили прийом та відправку авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

За даними ВЧК-ОГПУ, Краснодарський край масовано атакують дрони-камікадзе. В небі над Анапою лунають вибухи, працює протиповітряна оборона. В аеропорту Сочі запроваджено план "Килим".

Паблік також оприлюднив відео вибухів.

Паблік Mash повідомив про щонайменше п'ять вибухів у небі над містом Анапа. Попередньо, працює ППО. За словами місцевих, вибухи почалися близько 00:10 МСК (23:10 за Києвом).

"У районі селищ Виноградний, Вітязево і над самою Анапою, було чутно до 10 гучних звуків. Офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає", - йдеться у повідомленні.

В аеропорту Сочі ввели план "Килим" через фіксацію в небі БпЛА. Повітряні судна не приймають і не випускають із 01:47 МСК (00:47 за Києвом).

Оновлено 03:07

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що внаслідок дронової атаки в кількох муніципалітетах пошкоджено три будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Темрюкському районі вибило скло у приватному будинку в станиці Старотитарівській, у селищі Стрілка пошкодило дах ще одного домоволодіння.

В Туапсе пошкоджено приватний будинок. Почалася пожежа, яку вже оперативно загасили.

У селі Джигинка під Анапою уламки БПЛА впали поруч із приватним будинком, пошкоджено господарську будівлю.