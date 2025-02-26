ua en ru
Ср, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Міноборони РФ повідомило про нічну атаку майже 130 ударних БпЛА

Середа 26 лютого 2025 07:03
UA EN RU
Міноборони РФ повідомило про нічну атаку майже 130 ударних БпЛА Фото: Росію атакували десятки ударних безпілотників (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі низку регіонів Російської Федерації масовано атакували ударні безпілотники. Центральними мішенями ударів були тимчасово окупований Крим і Краснодарський край.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ.

За даними відомства, впродовж минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 128 безпілотних літальних апаратів.

  • 83 дрони над територією Краснодарського краю;
  • 30 БпЛА над територією Республіки Крим;
  • 8 безпілотників над акваторією Азовського моря;
  • 5 дронів над акваторією Чорного моря;
  • по одному БпЛА над територіями Брянської та Курської областей.

Нічна атака дронів на Росію

Нагадаємо, напередодні ввечері пролунали вибухи у тимчасово окупованому Криму. В Джанкої, Керчі та Севастополі було чутно вибухи через роботу ППО по цілях над Чорним морем.

Крім того, вночі дрони атакували Краснодарський край, під ударом опинилися Туапсе й Анапа.

В небі над Туапсе пролунало близько 40 вибухів. Внаслідок падіння уламків, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
NEWS
Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО
DAILY
Застрягли в "маяках". Які умови програми МВФ не виконала Україна і чим це загрожує
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Застрягли в "маяках". Які умови програми МВФ не виконала Україна і чим це загрожує