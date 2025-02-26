Міноборони РФ повідомило про нічну атаку майже 130 ударних БпЛА

Минулої ночі низку регіонів Російської Федерації масовано атакували ударні безпілотники. Центральними мішенями ударів були тимчасово окупований Крим і Краснодарський край.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ.

За даними відомства, впродовж минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 128 безпілотних літальних апаратів.

Нічна атака дронів на Росію

Нагадаємо, напередодні ввечері пролунали вибухи у тимчасово окупованому Криму. В Джанкої, Керчі та Севастополі було чутно вибухи через роботу ППО по цілях над Чорним морем.

Крім того, вночі дрони атакували Краснодарський край, під ударом опинилися Туапсе й Анапа.

В небі над Туапсе пролунало близько 40 вибухів. Внаслідок падіння уламків, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі.

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