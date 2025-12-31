Туапсе атакували невідомі дрони: горіли НПЗ та причал у порту

Як писало РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg, удари ЗСУ по енергетичних об'єктах РФ досягли рекорду.

Впродовж грудня було зафіксовано щонайменше 24 удари по російських нафтопереробних підприємствах, нафтових танкерах та інших морських об’єктах, а також по ключових елементах трубопровідної системи.

Удари по об'єктах у Туапсе

Щодо Туапсе, повідомлялось, що 10 листопада морські дрони атакували місцевий порт. В результаті було пошкоджено один із причалів.

Зазначається, що вночі місцеві жителі писали про вибухи у місті, режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе в Краснодарському краї РФ.

Пізніше стало відомо, що на момент удару по нафтотерміналу в Туапсе завантажувались як мінімум три судна. Вони мали "напівтіньовий статус", тому вдалося встановити, кому вони належать.