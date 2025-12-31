Удари ЗСУ по енергетичних об'єктах РФ досягли рекорду, - Bloomberg

У грудні Україна значно посилила удари по енергетичній інфраструктурі Росії, встановивши рекорд за кількістю атак від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У матеріалі йдеться про те, удари України по російських енергетичних об'єктах у грудні досягли місячного рекорду. За цей період під вогнем опинилася найбільша кількість об’єктів і розширився перелік цілей.

За підрахунками Bloomberg, протягом місяця було зафіксовано щонайменше 24 удари по російських нафтопереробних підприємствах, нафтових танкерах та інших морських об’єктах, а також по ключових елементах трубопровідної системи.

Особливу увагу українські збройні сили зосередили на морській інфраструктурі. Зокрема, неодноразово атакувалися нафто- й газовидобувні родовища компанії "Лукойл" у Каспійському морі.

Також упродовж грудня зазнали ударів порти Тамань і Ростов у Чорному морі - внаслідок атак спалахнули кілька танкерів.

Паралельно тривали операції проти так званого "тіньового флоту" РФ.

У матеріалі зазначається, що на тлі цих подій російська влада прогнозує скорочення надходжень від нафти й газу до 23% бюджету у наступному році - це мінімальний показник за всю історію спостережень.