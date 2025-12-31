Туапсе атаковали неизвестные дроны: горели НПЗ и причал в порту

Около 23 часов 30 декабря жители Туапсе писали в местных пабликах, что город атакуют дроны неизвестного происхождения.

Позже начали появляться кадры пожара, вероятно, на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Впоследствии оперштаб Краснодарского края подтвердил, что в результате атаки беспилотников действительно были поражены причал в порту и местный НПЗ.

Как сообщалось, на территории НПЗ возгорание произошло на площади 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники.

В то же время проукраинский Telegram-канал Exilenova+ писал, что, по предварительным данным, горела установка АВТ-12 - ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗ, который отвечает за атмосферно-вакуумную перегонку сырья.

