ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Туапсе атакували невідомі дрони: горіли НПЗ та причал у порту

Росія, Середа 31 грудня 2025 05:40
UA EN RU
Туапсе атакували невідомі дрони: горіли НПЗ та причал у порту Ілюстративне фото: пожежа на НПЗ у Туапсе (росЗМІ)
Автор: Марина Балабан

У Туапсе Краснодарського краю горіли НПЗ та причал у порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько 23 години 30 грудня мешканці Туапсе писали в місцевих пабліках, начебто місто атакують дрони невідомого походження.

Пізніше почали з'являтись кадри пожежі, ймовірно, на місцевму нафтопереробному заводі.

Згодом оперштаб Краснодарського краю підтвердив, що внаслідок атаки безпілотників дійсно були уражені причал у порту та місцевий НПЗ.

Як повідомлялось, на території НПЗ займання сталось на площі 300 кв. м. До робіт залучали 64 особи та 16 одиниць техніки.

Тим часом проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ писав, що, за попередніми даними, горіла установка АВТ-12 - ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ, який відповідає за атмосферно-вакуумну перегонку сировини.

Як писало РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg, удари ЗСУ по енергетичних об'єктах РФ досягли рекорду.

Впродовж грудня було зафіксовано щонайменше 24 удари по російських нафтопереробних підприємствах, нафтових танкерах та інших морських об’єктах, а також по ключових елементах трубопровідної системи.

Удари по об'єктах у Туапсе

Щодо Туапсе, повідомлялось, що 10 листопада морські дрони атакували місцевий порт. В результаті було пошкоджено один із причалів.

Зазначається, що вночі місцеві жителі писали про вибухи у місті, режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе в Краснодарському краї РФ.

Пізніше стало відомо, що на момент удару по нафтотерміналу в Туапсе завантажувались як мінімум три судна. Вони мали "напівтіньовий статус", тому вдалося встановити, кому вони належать.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Дрони
Новини
Адвоката Коломойського арештували у справі про хабар, - джерела
Адвоката Коломойського арештували у справі про хабар, - джерела
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем