Туапсе атакували невідомі дрони: горіли НПЗ та причал у порту

У Туапсе Краснодарського краю горіли НПЗ та причал у порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Тим часом проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ писав, що, за попередніми даними, горіла установка АВТ-12 - ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ, який відповідає за атмосферно-вакуумну перегонку сировини.

Як повідомлялось, на території НПЗ займання сталось на площі 300 кв. м. До робіт залучали 64 особи та 16 одиниць техніки.

Згодом оперштаб Краснодарського краю підтвердив, що внаслідок атаки безпілотників дійсно були уражені причал у порту та місцевий НПЗ.

Пізніше почали з'являтись кадри пожежі, ймовірно, на місцевму нафтопереробному заводі.

Близько 23 години 30 грудня мешканці Туапсе писали в місцевих пабліках, начебто місто атакують дрони невідомого походження.

Як писало РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg, удари ЗСУ по енергетичних об'єктах РФ досягли рекорду.

Впродовж грудня було зафіксовано щонайменше 24 удари по російських нафтопереробних підприємствах, нафтових танкерах та інших морських об’єктах, а також по ключових елементах трубопровідної системи.

Удари по об'єктах у Туапсе

Щодо Туапсе, повідомлялось, що 10 листопада морські дрони атакували місцевий порт. В результаті було пошкоджено один із причалів.

Зазначається, що вночі місцеві жителі писали про вибухи у місті, режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе в Краснодарському краї РФ.

Пізніше стало відомо, що на момент удару по нафтотерміналу в Туапсе завантажувались як мінімум три судна. Вони мали "напівтіньовий статус", тому вдалося встановити, кому вони належать.