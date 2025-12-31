ua en ru
Туапсе атаковали неизвестные дроны: горели НПЗ и причал в порту

Россия, Среда 31 декабря 2025 05:40
Туапсе атаковали неизвестные дроны: горели НПЗ и причал в порту Иллюстративное фото: пожар на НПЗ в Туапсе (росСМИ)
Автор: Марина Балабан

В Туапсе Краснодарского края горели НПЗ и причал в порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около 23 часов 30 декабря жители Туапсе писали в местных пабликах, что город атакуют дроны неизвестного происхождения.

Позже начали появляться кадры пожара, вероятно, на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Впоследствии оперштаб Краснодарского края подтвердил, что в результате атаки беспилотников действительно были поражены причал в порту и местный НПЗ.

Как сообщалось, на территории НПЗ возгорание произошло на площади 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники.

В то же время проукраинский Telegram-канал Exilenova+ писал, что, по предварительным данным, горела установка АВТ-12 - ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗ, который отвечает за атмосферно-вакуумную перегонку сырья.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg, удары ВСУ по энергетическим объектам РФ достигли рекорда.

В течение декабря было зафиксировано не менее 24 ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтяным танкерам и другим морским объектам, а также по ключевым элементам трубопроводной системы.

Удары по объектам в Туапсе

По Туапсе, сообщалось, что 10 ноября морские дроны атаковали местный порт. В результате был поврежден один из причалов.

Отмечается, что ночью местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности продолжался почти 8 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе в Краснодарском крае РФ.

Позже стало известно, что на момент удара по нефтетерминалу в Туапсе загружались как минимум три судна. Они имели "полутеневой статус", поэтому удалось установить, кому они принадлежат.

