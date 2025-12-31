Туапсе атаковали неизвестные дроны: горели НПЗ и причал в порту
В Туапсе Краснодарского края горели НПЗ и причал в порту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Около 23 часов 30 декабря жители Туапсе писали в местных пабликах, что город атакуют дроны неизвестного происхождения.
Позже начали появляться кадры пожара, вероятно, на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Впоследствии оперштаб Краснодарского края подтвердил, что в результате атаки беспилотников действительно были поражены причал в порту и местный НПЗ.
Как сообщалось, на территории НПЗ возгорание произошло на площади 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники.
В то же время проукраинский Telegram-канал Exilenova+ писал, что, по предварительным данным, горела установка АВТ-12 - ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗ, который отвечает за атмосферно-вакуумную перегонку сырья.
Как писало РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg, удары ВСУ по энергетическим объектам РФ достигли рекорда.
В течение декабря было зафиксировано не менее 24 ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтяным танкерам и другим морским объектам, а также по ключевым элементам трубопроводной системы.
Удары по объектам в Туапсе
По Туапсе, сообщалось, что 10 ноября морские дроны атаковали местный порт. В результате был поврежден один из причалов.
Отмечается, что ночью местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности продолжался почти 8 часов.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе в Краснодарском крае РФ.
Позже стало известно, что на момент удара по нефтетерминалу в Туапсе загружались как минимум три судна. Они имели "полутеневой статус", поэтому удалось установить, кому они принадлежат.