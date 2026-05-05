ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У ТЦК заявили про збільшення кількості поранених військових у Дніпрі

13:34 05.05.2026 Вт
2 хв
Військовозобов’язаний відкрив вогонь по групі оповіщення
aimg Ірина Глухова
У ТЦК заявили про збільшення кількості поранених військових у Дніпрі Фото: у ТЦК заявили про збільшення кількості поранених військових у Дніпрі (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину та поранив трьох військовослужбовців ТЦК. Інцидент стався під час заходів оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Читайте також: У Дніпрі чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК, двох із них поранено

Як розповіли в обласному ТЦК, 4 травня під час роботи групи оповіщення у місті Дніпрі військовозобов’язаний громадянин здійснив декілька пострілів у військовослужбовців.

У результаті інциденту постраждали троє військовослужбовців. Таким чином кількість поранених зросла порівняно з попередньою інформацією від поліції.

Порушника було затримано на місці події. Також викликано слідчо-оперативну групу правоохоронних органів.

У ТЦК зазначили, що повна інформація про інцидент буде оприлюднена після з’ясування всіх обставин.

"Просимо не поширювати неперевірену інформацію та дочекатись результатів розслідування", - закликали у військкоматі.

Напади на ТЦК в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під час роботи групи оповіщення у Дніпрі пролунали постріли, у результаті чого було травмовано двох представників ТЦК.

Раніше у Львівській області троє людей увірвалися до приміщення ТЦК і спробували напасти на військовослужбовців. Частину нападників уже затримали.

За даними Нацполіції, в Україні зафіксовано 620 нападів на представників ТЦК. Причому динаміка інцидентів стає дедалі загрозливішою.

Які області потрапили до трійки антирекордсменів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпро ТЦК
Новини
Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах
Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним