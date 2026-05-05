У ТЦК заявили про збільшення кількості поранених військових у Дніпрі

У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину та поранив трьох військовослужбовців ТЦК. Інцидент стався під час заходів оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Як розповіли в обласному ТЦК, 4 травня під час роботи групи оповіщення у місті Дніпрі військовозобов’язаний громадянин здійснив декілька пострілів у військовослужбовців.

У результаті інциденту постраждали троє військовослужбовців. Таким чином кількість поранених зросла порівняно з попередньою інформацією від поліції.

Порушника було затримано на місці події. Також викликано слідчо-оперативну групу правоохоронних органів.

У ТЦК зазначили, що повна інформація про інцидент буде оприлюднена після з’ясування всіх обставин.

"Просимо не поширювати неперевірену інформацію та дочекатись результатів розслідування", - закликали у військкоматі.