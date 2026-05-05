В ТЦК заявили об увеличении количества раненых военных в Днепре

13:34 05.05.2026 Вт
Военнообязанный открыл огонь по группе оповещения
aimg Ирина Глухова
Фото: в ТЦК заявили об увеличении количества раненых военных в Днепре (Getty Images)
В Днепре мужчина устроил стрельбу и ранил трех военнослужащих ТЦК. Инцидент произошел во время мероприятий оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного ТЦК и СП.

Как рассказали в областном ТЦК, 4 мая во время работы группы оповещения в городе Днепре военнообязанный гражданин совершил несколько выстрелов в военнослужащих.

В результате инцидента пострадали трое военнослужащих. Таким образом количество раненых возросло по сравнению с предварительной информацией от полиции.

Нарушитель был задержан на месте происшествия. Также вызвана следственно-оперативная группа правоохранительных органов.

В ТЦК отметили, что полная информация об инциденте будет обнародована после выяснения всех обстоятельств.

"Просим не распространять непроверенную информацию и дождаться результатов расследования", - призвали в военкомате.

Нападения на ТЦК в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что во время работы группы оповещения в Днепре прозвучали выстрелы, в результате чего были травмированы два представителя ТЦК.

Ранее во Львовской области три человека ворвались в помещение ТЦК и попытались напасть на военнослужащих. Часть нападавших уже задержали.

По данным Нацполиции, в Украине зафиксировано 620 нападений на представителей ТЦК. Причем динамика инцидентов становится все более угрожающей.

Зеленский показал видео запуска ракет "Фламинго" по заводу в Чебоксарах
