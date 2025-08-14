ТЦ закриті, вуличні заходи скасовані: у російському Бєлгороді знову поскаржились на атаку

Вдень четверга, 14 серпня, у російському Бєлгороді знову гучно. Місцеві жителі заявили про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Повідомляють, що у центрі міста чути стрілянину - мобільні бригади намагаються збити дрони з автоматів.

За даними Telegram-каналу, з ранку четверга в небі над Бєлгородом було збито не менше 30 безпілотників. Удари ведуться дронами типу "Дартс" та FPV-дронами.

Раніше губернатор області Гладков закликав жителів проводити максимально мало часу на вулиці.

Через загрозу атак державні установи переведені на дистанційний режим роботи, торгові центри закриті, вуличні заходи скасовані до неділі.