ТЦ закриті, вуличні заходи скасовані: у російському Бєлгороді знову поскаржились на атаку

Четвер 14 серпня 2025 13:57
ТЦ закриті, вуличні заходи скасовані: у російському Бєлгороді знову поскаржились на атаку Фото: Бєлгород атакують невідомі дрони (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вдень четверга, 14 серпня, у російському Бєлгороді знову гучно. Місцеві жителі заявили про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Повідомляють, що у центрі міста чути стрілянину - мобільні бригади намагаються збити дрони з автоматів.

За даними Telegram-каналу, з ранку четверга в небі над Бєлгородом було збито не менше 30 безпілотників. Удари ведуться дронами типу "Дартс" та FPV-дронами.

Раніше губернатор області Гладков закликав жителів проводити максимально мало часу на вулиці.

Через загрозу атак державні установи переведені на дистанційний режим роботи, торгові центри закриті, вуличні заходи скасовані до неділі.

Атаки на Бєлгородську область РФ

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 серпня ударний безпілотник атакував уряд Бєлгородської області РФ. Пошкодження зазнав фасад та вікна багатоповерхової адміністративної будівлі.

Ввечері 16 липня в російському Бєлгороді також було гучно через невідомі дрони. Тоді повідомлялось про загиблого та поранених з-поміж місцевих жителів.

4 липня дрони вдарили по хімічному заводу в місті Шебекіно Бєлгородської області. В місці прильоту спалахнула масштабна пожежа.

Ще раніше дрони атакували мерію Бєлгорода. Будівля зазнала пошкоджень, постраждали працівники відомства.

