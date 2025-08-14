Дрон вдарив по будівлі уряду Бєлгородської області РФ (відео)

Ударний безпілотник атакував уряд Бєлгородської області РФ сьогодні зранку, 14 серпня. Пошкодження зазнав фасад та вікна багатоповерхової адміністративної будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородскої області РФ В'ячеслава Гладкова.

"Безпілотник зараз вдарив по будівлі уряду. Невеликі руйнації, все поправим", - повідомив Гладков.

Удари дронів по РФ

Останніми місяцями значно зросла кількість ударів безпілотників по російским промисловим та військовим об'єктам. Так, вранці 13 серпня росіяни поскаржились, що НПЗ у Слов’янську-на-Кубані зазнав атаки безпілотників.

В той же день, 13 серпня, Бєлгород атакував невідомий безпілотник. Ймовірно, "приліт" був по вертолітному майданчику російських військ. В результаті удару виникла велика пожежа.

Окрім того, 10 серпня у результаті спецоперації Головного управління розвідки України був атакований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Даний НПЗ розташований у російській Республіці Комі за понад 2 тисяч кілометрів від України.

Також раніше невідомі дрони атакували Саратовську область РФ. Росіяни поскаржилися на вибухи та пожежу в обласному центрі в районі НПЗ.