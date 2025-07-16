Бєлгород атакували невідомі дрони, є загиблий та поранені

Фото: у Бєлгороді численні руйнування через атаку невідомих дронів (Getty Images)

Ввечері 16 липня невідомі дрони атакували російське місто Бєлгород. Внаслідок ударів є загиблий та поранені з числа місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.