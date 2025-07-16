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Бєлгород атакували невідомі дрони, є загиблий та поранені

Бєлгород, Середа 16 липня 2025 23:26
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Бєлгород атакували невідомі дрони, є загиблий та поранені Фото: у Бєлгороді численні руйнування через атаку невідомих дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 16 липня невідомі дрони атакували російське місто Бєлгород. Внаслідок ударів є загиблий та поранені з числа місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Інформація про загрозу атаки ударних безпілотників на Бєлгородську область з'явилася близько 20:00.

Згодом над Бєлгородом почали лунати вибухи через атаку дронів, а очевидці - фільмувати роботу ППО і наслідки.

О 22:45 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про загибель місцевого жителя через атаку безпілотників.

Він також повідомив про п'ятьох поранених.

"Двох жінок і трьох чоловіків з осколковими пораненнями бригади швидкої допомоги доправляють до медичних закладів. Уся необхідна допомога надається. Пошкоджено шість домоволодінь", - повідомив Гладков.

О 23:17 губернатор повідомив, що загальна кількість поранених зросла до шести людей.

Фото: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков (https://t.me/vvgladkov/14676)

Атаки дронів на Росію

Невідомі ударні безпілотники регулярно атакують регіони Російської Федерації.

Так, 4 липня дрони вдарили по хімічному заводу в місті Шебекіно Бєлгородської області. В місці прильоту спалахнула масштабна пожежа.

В ніч на 3 липня безпілотники вдарили по місту Липецьк та Липецькій області. Ціллю удару був військовий аеродром "Липецьк-2".

А у березні дрони атакували мерію Бєлгорода. Будівля зазнала пошкоджень, постраждали працівники відомства.

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Бєлгородська область Бєлгород
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