Бєлгород атакували невідомі дрони, є загиблий та поранені
Ввечері 16 липня невідомі дрони атакували російське місто Бєлгород. Внаслідок ударів є загиблий та поранені з числа місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
Інформація про загрозу атаки ударних безпілотників на Бєлгородську область з'явилася близько 20:00.
Згодом над Бєлгородом почали лунати вибухи через атаку дронів, а очевидці - фільмувати роботу ППО і наслідки.
О 22:45 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про загибель місцевого жителя через атаку безпілотників.
Він також повідомив про п'ятьох поранених.
"Двох жінок і трьох чоловіків з осколковими пораненнями бригади швидкої допомоги доправляють до медичних закладів. Уся необхідна допомога надається. Пошкоджено шість домоволодінь", - повідомив Гладков.
О 23:17 губернатор повідомив, що загальна кількість поранених зросла до шести людей.
Атаки дронів на Росію
Невідомі ударні безпілотники регулярно атакують регіони Російської Федерації.
Так, 4 липня дрони вдарили по хімічному заводу в місті Шебекіно Бєлгородської області. В місці прильоту спалахнула масштабна пожежа.
В ніч на 3 липня безпілотники вдарили по місту Липецьк та Липецькій області. Ціллю удару був військовий аеродром "Липецьк-2".
А у березні дрони атакували мерію Бєлгорода. Будівля зазнала пошкоджень, постраждали працівники відомства.
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