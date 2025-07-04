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Під Бєлгородом після атаки дронів спалахнув хімзавод: дим видно за 25 кілометрів (фото)

Шебекине, П'ятниця 04 липня 2025 16:32
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Під Бєлгородом після атаки дронів спалахнув хімзавод: дим видно за 25 кілометрів (фото) Фото: у Шебекіно спалахнула пожежа на хімзаводі (t.me/belpepel)
Автор: Іван Носальський

У Бєлгородській області невідомі дрони атакували хімічний завод у місті Шебекіно. Там спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пепел".

У мережі пишуть, що після удару дрона над хімічним підприємством у Шебекиному піднявся густий стовп диму.

Фото: над Шебекіно здійнявся дим (t.me/belpepel)

При цьому густий дим можна помітити навіть із Бєлгорода, який розташований за 25 кілометрів від місця атаки дрона.

Під Бєлгородом після атаки дронів спалахнув хімзавод: дим видно за 25 кілометрів (фото)Фото: дим у Шебекіно видно з Бєлгорода (t.me/belpepel)

За непідтвердженою інформацією, метою атаки дронів став завод хімічних реагентів "Селена".

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков про атаку на Шебекіно у своїх соцмережах не згадував.

Успішна атака Сил оборони

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що українські захисники вдарили по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як пояснили в Генштабі, така атака ускладнить операції окупантів у напрямках Покровська і Торецька.

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Бєлгородська область Пожежа Дрони Атака дронів
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