ТЦ закрыты, уличные мероприятия отменены: в российском Белгороде снова пожаловались на атаку

Четверг 14 августа 2025 13:57
ТЦ закрыты, уличные мероприятия отменены: в российском Белгороде снова пожаловались на атаку Фото: Белгород атакуют неизвестные дроны (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Днем четверга, 14 августа, в российском Белгороде снова шумно. Местные жители заявили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Сообщают, что в центре города слышна стрельба - мобильные бригады пытаются сбить дроны из автоматов.

По данным Telegram-канала, с утра четверга в небе над Белгородом было сбито не менее 30 беспилотников. Удары ведутся дронами типа "Дартс" и FPV-дронами.

Ранее губернатор области Гладков призвал жителей проводить максимально мало времени на улице.

Из-за угрозы атак государственные учреждения переведены на дистанционный режим работы, торговые центры закрыты, уличные мероприятия отменены до воскресенья.

Атаки на Белгородскую область РФ

Напомним, сегодня утром, 14 августа ударный беспилотник атаковал правительство Белгородской области РФ. Повреждения получил фасад и окна многоэтажного административного здания.

Вечером 16 июля в российском Белгороде также было громко из-за неизвестных дронов. Тогда сообщалось о погибшем и раненых среди местных жителей.

4 июля дроны ударили по химическому заводу в городе Шебекино Белгородской области. В месте прилета вспыхнул масштабный пожар.

Еще раньше дроны атаковали мэрию Белгорода. Здание получило повреждения, пострадали работники ведомства.

