ТЦ закрыты, уличные мероприятия отменены: в российском Белгороде снова пожаловались на атаку

Днем четверга, 14 августа, в российском Белгороде снова шумно. Местные жители заявили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Сообщают, что в центре города слышна стрельба - мобильные бригады пытаются сбить дроны из автоматов.

По данным Telegram-канала, с утра четверга в небе над Белгородом было сбито не менее 30 беспилотников. Удары ведутся дронами типа "Дартс" и FPV-дронами.

Ранее губернатор области Гладков призвал жителей проводить максимально мало времени на улице.

Из-за угрозы атак государственные учреждения переведены на дистанционный режим работы, торговые центры закрыты, уличные мероприятия отменены до воскресенья.