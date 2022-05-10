"ТЦ использовался как склад вооружения". В росСМИ появился новый фейк об обстреле Одессы

Российские пропагандисты придумали новый фейк, для того чтобы объяснить удар по торговому центру "Ривьера" в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"После ночных ракетных ударов по Одессе, пропагандистские СМИ РФ начали распространять информацию о том, что "одесский ТЦ "Ривьера", по которому был нанесен удар, использовался как состав вооружения западного производства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские военные выпустили по Одессе семь ракет. В результате атаки погиб человек, еще пятеро получили ранения.

Напомним, последние дни Одесса подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты как из Черного моря, так и территории оккупированного Крыма.

Президент Европейского совета Шарль Мишель 9 мая сообщил, что приехал в Одессу, чтобы отметить День Европы. В этот же день Одесская область подверглась ракетной атаке.

8 мая в городе прозвучала серия взрывов. Отметим, 7 мая в Одессе 4 ракеты попали в частное предприятие, где изготавливали мебель.

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