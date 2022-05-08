В Одессе слышали взрыв. Объявлена воздушная тревога
В Одессе в ночь на 8 мая раздались звуки взрывов. Сигналы воздушной тревоги в городе и области заработали около 00:45.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Одеса.
"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Сейчас в Одессе и области зазвучали сигналы воздушной тревоги. Жителей региона просят не приближаться к окнам, оставаться в домах или в укрытиях.
Ранее в местных пабликах отмечали, что работают украинские системы противовоздушной обороны.
"Тот самый взрыв, который многие слышали. Все ок, наша ПВО нас защищает как может!" - пишет Одесса Info.
Официальных комментариев пока нет.
Напомним, что ранее 7 мая в Одессе стали сообщать о взрывах во время воздушной тревоги. Выяснилось, что 4 вражеские ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский высказался об очередном ракетном ударе войск РФ по Одессе и подчеркнул, что такие атаки могут совершать только варвары.
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