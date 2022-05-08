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В Одессе слышали взрыв. Объявлена воздушная тревога

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 08 мая 2022 00:53
В Одессе слышали взрыв. Объявлена воздушная тревога Фото: в Одессе объявлена воздушная тревога после звуков взрывов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в ночь на 8 мая раздались звуки взрывов. Сигналы воздушной тревоги в городе и области заработали около 00:45.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Одеса.

"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Сейчас в Одессе и области зазвучали сигналы воздушной тревоги. Жителей региона просят не приближаться к окнам, оставаться в домах или в укрытиях.

Ранее в местных пабликах отмечали, что работают украинские системы противовоздушной обороны.

"Тот самый взрыв, который многие слышали. Все ок, наша ПВО нас защищает как может!" - пишет Одесса Info.

Официальных комментариев пока нет.

Напомним, что ранее 7 мая в Одессе стали сообщать о взрывах во время воздушной тревоги. Выяснилось, что 4 вражеские ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский высказался об очередном ракетном ударе войск РФ по Одессе и подчеркнул, что такие атаки могут совершать только варвары.

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Одесса ПВО Взрыв Война России против Украины
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