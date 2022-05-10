ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты нанесли по Одессе семь ракетных ударов: один погибший и пятеро ранены

Новина українською →
Одесса, Вторник 10 мая 2022 02:20
Оккупанты нанесли по Одессе семь ракетных ударов: один погибший и пятеро ранены Фото: оккупанты нанесли по Одессе семь ракетных ударов (facebook.com/okPivden)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные выпустили по Одессе семь ракет. В результате атаки погиб человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что российские войска нанесли удар с применением авиации.

Оккупанты нанесли по Одессе семь ракетных ударов: один погибший и пятеро ранены

"Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит. Выискивая стратегические объекты устаревшими ракетами, удалось попасть в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли по Одессе семь ракетных ударов: один погибший и пятеро ранены

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь

Напомним, последние три дня Одесса подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты как из Черного моря, так и территории оккупированного Крыма.

Президент Европейского совета Шарль Мишель 9 мая сообщил, что приехал в Одессу, чтобы отметить День Европы. В этот же день Одесская область подверглась ракетной атаке.

8 мая в городе прозвучала серия взрывов. Отметим, 7 мая в Одессе 4 ракеты попали в частное предприятие, где изготавливали мебель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта