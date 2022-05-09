Вы не в одиночестве. Глава Евросовета Мишель отпраздновал День Европы в Одессе
Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Одессу, чтобы поддержать южноукраинский город под ударами войск РФ в День Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter политика.
Мишель объявил о визите в Одессу для Дня Европы. Свой выбор он объяснил возможностью "ощутить европейский дух", опираясь на слова русского классика Пушкина.
"Здесь украинцы сегодня защищают свои памятники от шаров и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не в одиночестве. Евросоюз поддерживает вас", – написал Мишель.
Глава Евросовета прогулялся по Одессе и провел ряд встреч. В частности, у него были разговоры с мэром Геннадием Трухановым, главой военной администрации Максимом Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
К слову, турецкий лидер Эрдоган призвал ЕС совместно написать новую историю объединения.
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