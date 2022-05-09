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Вы не в одиночестве. Глава Евросовета Мишель отпраздновал День Европы в Одессе

Новина українською →
Одесса, Понедельник 09 мая 2022 14:32
Вы не в одиночестве. Глава Евросовета Мишель отпраздновал День Европы в Одессе Фото: Шарль Мішель і Денис Шмыгаль (у центрі) (twitter.com/eucopresident)
Автор: Антон Федорцив

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Одессу, чтобы поддержать южноукраинский город под ударами войск РФ в День Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter политика.

Мишель объявил о визите в Одессу для Дня Европы. Свой выбор он объяснил возможностью "ощутить европейский дух", опираясь на слова русского классика Пушкина.

"Здесь украинцы сегодня защищают свои памятники от шаров и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не в одиночестве. Евросоюз поддерживает вас", – написал Мишель.

Глава Евросовета прогулялся по Одессе и провел ряд встреч. В частности, у него были разговоры с мэром Геннадием Трухановым, главой военной администрации Максимом Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

К слову, турецкий лидер Эрдоган призвал ЕС совместно написать новую историю объединения.

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