Вы не в одиночестве. Глава Евросовета Мишель отпраздновал День Европы в Одессе

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Одессу, чтобы поддержать южноукраинский город под ударами войск РФ в День Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter политика .

Мишель объявил о визите в Одессу для Дня Европы. Свой выбор он объяснил возможностью "ощутить европейский дух", опираясь на слова русского классика Пушкина.

"Здесь украинцы сегодня защищают свои памятники от шаров и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не в одиночестве. Евросоюз поддерживает вас", – написал Мишель.

Глава Евросовета прогулялся по Одессе и провел ряд встреч. В частности, у него были разговоры с мэром Геннадием Трухановым, главой военной администрации Максимом Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем.