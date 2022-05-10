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"ТЦ використовувався як склад озброєння". В росЗМІ з’явився новий фейк про обстріл Одеси

Фото: РФ придумали фейк про ТЦ Рів'єра (omr.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти вигадали новий фейк, для того, щоб пояснити удар по торгівельному центру "Рів’єра" в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Після нічних ракетних ударів по Одесі, пропагандистські ЗМІ РФ почали поширювати інформацію про те, що "одеський ТЦ "Рів’єра", по якому було завдано удару, використовувався як склад озброєння західного виробництва", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські військові випустили по Одесі сім ракет. Внаслідок атаки загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, останні дні Одеса піддається масованим ракетним атакам. Окупанти запускають ракети як з Чорного моря, так і території окупованого Криму.

Президент Європейської ради Шарль Мішель 9 травня повідомив, що приїхав до Одеси, щоб відзначити День Європи. В цей же день Одеська область піддалася ракетній атаці.

8 травня в місті прозвучала серія вибухів. Зазначимо, 7 травня в Одесі 4 ракети потрапили в приватне підприємство, де виготовляли меблі.

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