Войска РФ нанесли удар по Одесской области 4 ракетами типа "Оникс"
Сегодня утром по Одесской области был нанесен ракетный удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион". Ракетный обстрел был совершен с территории Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского городского совета.
"Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население", - говорится в сообщении.
При это отмечается, что очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону.
"Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Одессе произошел мощный взрыв. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, украинские средства ПВО сбили очередную ракету над городом. Целью, предположительно, был аэропорт.
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