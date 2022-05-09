Войска РФ нанесли удар по Одесской области 4 ракетами типа "Оникс"

Сегодня утром по Одесской области был нанесен ракетный удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион". Ракетный обстрел был совершен с территории Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского городского совета.

"Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население", - говорится в сообщении. При это отмечается, что очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. "Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны", - говорится в сообщении.