"Цвітіння" Дніпра: у чому справжні причини й чи можна зупинити процес

Більшість річок України стикаються нині з проблемами забруднення й засмічення, гідроморфологічними змінами та наслідками воєнних дій. Дніпро - не вийняток.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла керівниця напряму "Вода" Всесвітнього фонду природи WWF-Україна, кандидатка географічних наук Оксана Коноваленко.
За словами експерта, якщо говорити не лише про річку, але й про басейн Дніпра, то це - 50% всієї України.
"Близько 60% водних об'єктів басейну мають добрий екологічний стан. Решта - перебувають у задовільному стані", - повідомила Коноваленко.
Вона пояснила, що Дніпро має ті ж проблеми, що й інші річки країни:
Розповідаючи про щорічне "цвітіння" Дніпра, фахівець нагадала, що із року в рік змінюється температурний режим:
"Цвітіння починається, коли температури води прогрівається до 15 градусів. Відповідно, це може статись вже на початку літа", - зауважила кандидатка наук.
Водночас вона нагадала, що вода цвіте насамперед у водосховищах, оскільки там - дуже незначні течії.
"І через це змінюється і температурний режим. Відповідно, прогрівання відбувається швидше, ніж у річках", - додала Коноваленко.
Спеціалістка розповіла, що "класичне середовище для явища євтрофікації" (так званого "цвітіння") - це поєднання:
Крім того, вона повідомила, що цвітіння дніпровських водосховищ - не лише природне явище, а радше наслідок поєднання:
"Наскільки інтенсивно відбуватиметься цей процес, залежатиме від температури повітря та води. Були роки, коли із цим була критична ситуація", - визнала Коноваленко.
Насамкінець вона зауважила, що "побороти цвітіння - це досить тривалий процес".
"Необхідно доводити до ладу всі очисні споруди на Дніпрі. Зменшити змив із сільськогосподарських угідь. Адже добрива з полів дають органічні сполуки, які ще й прискорюють це "цвітіння", - підсумувала експерт.
