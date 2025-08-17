"Цвітіння" Дніпра: у чому справжні причини й чи можна зупинити процес

Що відбувається в Дніпрі з погляду екології

За словами експерта, якщо говорити не лише про річку, але й про басейн Дніпра, то це - 50% всієї України.

"Близько 60% водних об'єктів басейну мають добрий екологічний стан. Решта - перебувають у задовільному стані", - повідомила Коноваленко.

Вона пояснила, що Дніпро має ті ж проблеми, що й інші річки країни:

забруднення органічними речовинами та біогенними елементами - через неефективну роботу очисних споруд;

змив добрив і пестицидів - із сільськогосподарських угідь;

забруднення промисловими відходами.

Коли Дніпро починає "цвісти" й від чого це залежить

Розповідаючи про щорічне "цвітіння" Дніпра, фахівець нагадала, що із року в рік змінюється температурний режим:

і весни;

і початку літа.

"Цвітіння починається, коли температури води прогрівається до 15 градусів. Відповідно, це може статись вже на початку літа", - зауважила кандидатка наук.

Водночас вона нагадала, що вода цвіте насамперед у водосховищах, оскільки там - дуже незначні течії.

"І через це змінюється і температурний режим. Відповідно, прогрівання відбувається швидше, ніж у річках", - додала Коноваленко.

"Цвітіння" води в Дніпрі влітку (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

У чому причина "цвітіння" й чи можна його побороти

Спеціалістка розповіла, що "класичне середовище для явища євтрофікації" (так званого "цвітіння") - це поєднання:

надлишку поживних речовин (фосфор, азот);

тепла;

застою води.

Крім того, вона повідомила, що цвітіння дніпровських водосховищ - не лише природне явище, а радше наслідок поєднання:

зміни клімату;

антропогенного забруднення;

зарегульованості течії річки.

"Наскільки інтенсивно відбуватиметься цей процес, залежатиме від температури повітря та води. Були роки, коли із цим була критична ситуація", - визнала Коноваленко.

Насамкінець вона зауважила, що "побороти цвітіння - це досить тривалий процес".

"Необхідно доводити до ладу всі очисні споруди на Дніпрі. Зменшити змив із сільськогосподарських угідь. Адже добрива з полів дають органічні сполуки, які ще й прискорюють це "цвітіння", - підсумувала експерт.