Прикордонні річки вперше перевірять на небезпечний хімікат: кому і чим він загрожує

Україна та Польща планують спільно перевіряти воду з річок на кордоні. Шукатимуть, зокрема, небезпечну хімічну сполуку під назвою "Бісфенол А".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Що відомо про спільний проект України та Польщі

Про рішення щодо перевірки води з деяких прикордонних річок повідомили під час міжнародної конференції щодо транскордонної співпраці у сфері громадського здоров'я.

"Її провели у межах спільного міжнародного проекту WaterWatch між Львівським Центром контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та Воєводською санепідстанцією у Жешуві - за участі понад 100 фахівців з України та Польщі", - розповіли у МОЗ.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив, що цей проект - яскравий приклад "ефективної міжвідомчої взаємодії, який дозволить мінімізувати транскордонні загрози для здоров'я населення".

Він розповів також, що нещодавно відбулась продуктивна зустріч із головним санітарним інспектором Польщі Павелом Гжесьовскі, під час якої фахівці обговорили можливості посилення співпраці у сфері громадського здоров'я.

"Налагодження обміну епідеміологічною інформацією, спільні навчання, єдині алгоритми реагування на надзвичайні ситуації на кордоні - це наша спільна безпека та відповідальність", - зауважив український посадовець.

Ігор Кузін під час заходу (фото: moz.gov.ua)

В яких річках і що саме планують перевіряти

У МОЗ повідомили, що в межах проекту буде досліджуватись якість води у чотирьох транскордонних річках:

з української сторони - це Вяр та Стрв'яж;

з польської - Шкло та Вишня.

Дослідження виконуватимуть фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України спільно з партнерами із санітарно-епідеміологічної станції міста Жешув (Польща).

Уточнюється, що фахівці перевірятимуть воду на наявність:

вірусів;

бактерій;

хімічних речовин (зокрема бісфенолу А та мікроцистинів).

"Для цього буде закуплено необхідне обладнання, реактиви, спецтранспорт, а фахівці пройдуть навчання для роботи з новітніми методами аналізу", - додали у міністерстві.

Українцям пояснили, що отримані дані дозволять оцінити реальні ризики для громадського здоров'я у прикордонному регіоні та розробити ефективні програми для зменшення транскордонних загроз.

Зустріч експертів з України та Польщі (фото: moz.gov.ua)

Що таке бісфенол А й чим небезпечна ця речовина

"Вперше в Україні буде проводитися лабораторний аналіз вмісту бісфенолу А у річковій воді на кордоні України та Польщі", - наголосили у МОЗ.

Зазначається, що бісфенол А - це речовина, що:

входить до складу пластмас;

може впливати на ендокринну, імунну та інші системи організму.

У МОЗ пояснили, що бісфенол А - це ендокринно-активна речовина, яка навіть у невеликих концентраціях може впливати на здоров'я людини:

порушувати роботу гормональної системи;

впливати на розвиток репродуктивної, імунної та нервової систем;

підвищувати ризики виникнення серцево-судинних захворювань, діабету, безпліддя;

потенційно впливати на розвиток деяких видів раку.

"Особливо небезпечне накопичення хімсполуки - бісфенолу А - у питній воді та природних водоймах, з яких вода використовується для купання, рибальства чи водопостачання", - підсумували у відомстві.