Общество Образование Деньги Изменения

"Цветение" Днепра: в чем настоящие причины и можно ли остановить процесс

В последние годы вода в Днепре "цветет" почти все лето (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Большинство рек Украины сталкиваются сейчас с проблемами загрязнения и засорения, гидроморфологическими изменениями и последствиями военных действий. Днепр - не исключение.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель направления "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко.

Что происходит в Днепре с точки зрения экологии

По словам эксперта, если говорить не только о реке, но и о бассейне Днепра, то это - 50% всей Украины.

"Около 60% водных объектов бассейна имеют хорошее экологическое состояние. Остальные - находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщила Коноваленко.

Она объяснила, что Днепр имеет те же проблемы, что и другие реки страны:

  • загрязнение органическими веществами и биогенными элементами - из-за неэффективной работы очистных сооружений;
  • смыв удобрений и пестицидов - с сельскохозяйственных угодий;
  • загрязнение промышленными отходами.

Когда Днепр начинает "цвести" и от чего это зависит

Рассказывая о ежегодном "цветении" Днепра, специалист напомнила, что из года в год меняется температурный режим:

  • и весны;
  • и начала лета.

"Цветение начинается, когда температура воды прогревается до 15 градусов. Соответственно, это может произойти уже в начале лета", - отметила кандидат наук.

В то же время она напомнила, что вода цветет прежде всего в водохранилищах, поскольку там - очень незначительные течения.

"И поэтому меняется и температурный режим. Соответственно, прогрев происходит быстрее, чем в реках", - добавила Коноваленко.

"Цветение" воды в Днепре летом (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)

В чем причина "цветения" и можно ли его побороть

Специалист рассказала, что "классическая среда для явления евтрофикации" (так называемого "цветения") - это сочетание:

  • избытка питательных веществ (фосфор, азот);
  • тепла;
  • застоя воды.

Кроме того, она сообщила, что цветение днепровских водохранилищ - не только природное явление, а скорее следствие сочетания:

  • изменения климата;
  • антропогенного загрязнения;
  • зарегулированности течения реки.

"Насколько интенсивно будет происходить этот процесс, будет зависеть от температуры воздуха и воды. Были годы, когда с этим была критическая ситуация", - признала Коноваленко.

В завершение она отметила, что "побороть цветение - это достаточно длительный процесс".

"Необходимо приводить в порядок все очистные сооружения на Днепре. Уменьшить смыв с сельскохозяйственных угодий. Ведь удобрения с полей дают органические соединения, которые еще и ускоряют это "цветение", - подытожила эксперт.

