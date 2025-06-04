UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

ЦПД про "ядерні страшилки" на Заході: частина російської пропаганди страху

Фото: Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Розмови про ядерну загрозу на Заході вигідні лише Російській Федерації (РФ), оскільки це є частиною її пропаганди страху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Зараз всі розмови про ядерну загрозу на Заході в медіа вигідні тільки Росії. Бо ядерні страшилки - це частина пропаганди страху, якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни", - пише Коваленко. 

Голова ЦПД додав, що теоретичне бажання країни-терориста завдати ядерного удару зашкодить Росії більше. Проти застосування "ядерки" виступає весь світ, а російська економіка тримається лише на енергоресурах, які в неї поки ще купують. 

"Вважаю, що не варто допомагати росіянам в пропаганді страху з ядеркою заради трафіку в медіа. Спокійніше", - відзначив він. 

Операція "Павутина"

Операція "Павутина" була реалізована 1 червня. Тоді ж безпілотники Служби безпеки України (СБУ) атакували одразу чотири російських аеродроми: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Загалом операція стала однією з найбільших від початку повномасштабної війни, а втрати ворога внаслідок неї склали 7 млрд доларів. В СБУ розповідали, про знищення та пошкодження 41 літака стратегічної авіації Росії, зокрема Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а також літаків радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Тим часом спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог пожалівся на те, що операція "Павутина" нібито підвищила ризик ескалації конфлікту.

Детальніше про те, що відомо про унікальну спецоперацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація