ЦПД про "ядерні страшилки" на Заході: частина російської пропаганди страху

Розмови про ядерну загрозу на Заході вигідні лише Російській Федерації (РФ), оскільки це є частиною її пропаганди страху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Зараз всі розмови про ядерну загрозу на Заході в медіа вигідні тільки Росії. Бо ядерні страшилки - це частина пропаганди страху, якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни", - пише Коваленко.
Голова ЦПД додав, що теоретичне бажання країни-терориста завдати ядерного удару зашкодить Росії більше. Проти застосування "ядерки" виступає весь світ, а російська економіка тримається лише на енергоресурах, які в неї поки ще купують.
"Вважаю, що не варто допомагати росіянам в пропаганді страху з ядеркою заради трафіку в медіа. Спокійніше", - відзначив він.
Операція "Павутина" була реалізована 1 червня. Тоді ж безпілотники Служби безпеки України (СБУ) атакували одразу чотири російських аеродроми: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Загалом операція стала однією з найбільших від початку повномасштабної війни, а втрати ворога внаслідок неї склали 7 млрд доларів. В СБУ розповідали, про знищення та пошкодження 41 літака стратегічної авіації Росії, зокрема Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а також літаків радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Тим часом спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог пожалівся на те, що операція "Павутина" нібито підвищила ризик ескалації конфлікту.
Детальніше про те, що відомо про унікальну спецоперацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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