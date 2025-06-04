"Ризик ескалації": в США стурбовані ударами дронів по аеродромах у РФ

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.

Чиновник зазначив, що коли під час війни "ви атакуєте частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує ваш рівень ризику".

"Ви не знаєте, що далі буде робити інша сторона. Ви не впевнені, і це те, що вони (Україна. - ред.) насправді зробили…. Гадаю, що це те, чого ми намагаємося уникнути… Ми б не хотіли дійти до цієї точки", - сказав Келлог.

Спецпредставник Трампа додав, що в атаках українських дронів важливим був не стільки матеріальний збиток від знищення бомбардувальників, скільки завданий противнику психологічний ефект.

"Ця операція стала серйозним ударом по іміджу (Росії. - ред.). Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Україна, по суті, каже: "Ми теж можемо грати в цю гру", - зазначив Келлог.