"Ризик ескалації": в США стурбовані ударами дронів по аеродромах у РФ
Атака українських безпілотників на аеродроми стратегічної авіації Росії, підвищила ризик ескалації конфлікту. Сполучені Штати намагаються цьому запобігти.
Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.
Чиновник зазначив, що коли під час війни "ви атакуєте частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує ваш рівень ризику".
"Ви не знаєте, що далі буде робити інша сторона. Ви не впевнені, і це те, що вони (Україна. - ред.) насправді зробили…. Гадаю, що це те, чого ми намагаємося уникнути… Ми б не хотіли дійти до цієї точки", - сказав Келлог.
Спецпредставник Трампа додав, що в атаках українських дронів важливим був не стільки матеріальний збиток від знищення бомбардувальників, скільки завданий противнику психологічний ефект.
"Ця операція стала серйозним ударом по іміджу (Росії. - ред.). Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Україна, по суті, каже: "Ми теж можемо грати в цю гру", - зазначив Келлог.
Спецоперація "Павутина"
В неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела масштабну операцію під назвою "Павутина" з ураження п'яти аеродромів, на яких базується російська стратегічна авіація.
В результаті операції, був знищений 41 військовий літак, що дорівнює 34% від загального парку стратегічної авіації РФ.
До того ж, дрони СБУ вдарили базі російських ядерних підводних човнів у Сєвєроморську.
Експерти назвали операцію серйозним ударом по ядерному потенціалу Росії.
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