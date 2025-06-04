ЦПД о "ядерных страшилках" на Западе: часть российской пропаганды страха

Разговоры о ядерной угрозе на Западе выгодны только Российской Федерации (РФ), поскольку это является частью ее пропаганды страха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
"Сейчас все разговоры о ядерной угрозе на Западе в медиа выгодны только России. Потому что ядерные страшилки - это часть пропаганды страха, которой они всегда пугали западные общества для достижения своих целей без войны", - пишет Коваленко.
Глава ЦПД добавил, что теоретическое желание страны-террориста нанести ядерный удар навредит России больше. Против применения "ядерки" выступает весь мир, а российская экономика держится только на энергоресурсах, которые у нее пока еще покупают.
"Считаю, что не стоит помогать россиянам в пропаганде страха с ядеркой ради трафика в медиа. Спокойнее", - отметил он.
Операция "Паутина" была реализована 1 июня. Тогда же беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали сразу четыре российскихаэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
В целом операция стала одной из крупнейших с начала полномасштабной войны, а потери врага в результате нее составили 7 млрд долларов. В СБУ рассказывали, об уничтожении и повреждении 41 самолета стратегической авиации России, в частности Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а также самолетов радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Тем временем спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог пожаловался на то, что операция "Паутина" якобы повысила риск эскалации конфликта.
Подробнее о том, что известно об уникальной спецоперации, можно узнать в материале РБК-Украина.
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