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ЦПД о "ядерных страшилках" на Западе: часть российской пропаганды страха

Фото: Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Разговоры о ядерной угрозе на Западе выгодны только Российской Федерации (РФ), поскольку это является частью ее пропаганды страха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Сейчас все разговоры о ядерной угрозе на Западе в медиа выгодны только России. Потому что ядерные страшилки - это часть пропаганды страха, которой они всегда пугали западные общества для достижения своих целей без войны", - пишет Коваленко.

Глава ЦПД добавил, что теоретическое желание страны-террориста нанести ядерный удар навредит России больше. Против применения "ядерки" выступает весь мир, а российская экономика держится только на энергоресурсах, которые у нее пока еще покупают.

"Считаю, что не стоит помогать россиянам в пропаганде страха с ядеркой ради трафика в медиа. Спокойнее", - отметил он.

 

Операция "Паутина"

Операция "Паутина" была реализована 1 июня. Тогда же беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали сразу четыре российскихаэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В целом операция стала одной из крупнейших с начала полномасштабной войны, а потери врага в результате нее составили 7 млрд долларов. В СБУ рассказывали, об уничтожении и повреждении 41 самолета стратегической авиации России, в частности Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а также самолетов радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Тем временем спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог пожаловался на то, что операция "Паутина" якобы повысила риск эскалации конфликта.

Подробнее о том, что известно об уникальной спецоперации, можно узнать в материале РБК-Украина.

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