ua en ru
Ср, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЦПД про "ядерні страшилки" на Заході: частина російської пропаганди страху

Середа 04 червня 2025 10:07
UA EN RU
ЦПД про "ядерні страшилки" на Заході: частина російської пропаганди страху Фото: Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Розмови про ядерну загрозу на Заході вигідні лише Російській Федерації (РФ), оскільки це є частиною її пропаганди страху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Зараз всі розмови про ядерну загрозу на Заході в медіа вигідні тільки Росії. Бо ядерні страшилки - це частина пропаганди страху, якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни", - пише Коваленко.

Голова ЦПД додав, що теоретичне бажання країни-терориста завдати ядерного удару зашкодить Росії більше. Проти застосування "ядерки" виступає весь світ, а російська економіка тримається лише на енергоресурах, які в неї поки ще купують.

"Вважаю, що не варто допомагати росіянам в пропаганді страху з ядеркою заради трафіку в медіа. Спокійніше", - відзначив він.

Операція "Павутина"

Операція "Павутина" була реалізована 1 червня. Тоді ж безпілотники Служби безпеки України (СБУ) атакували одразу чотири російських аеродроми: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Загалом операція стала однією з найбільших від початку повномасштабної війни, а втрати ворога внаслідок неї склали 7 млрд доларів. В СБУ розповідали, про знищення та пошкодження 41 літака стратегічної авіації Росії, зокрема Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а також літаків радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Тим часом спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог пожалівся на те, що операція "Павутина" нібито підвищила ризик ескалації конфлікту.

Детальніше про те, що відомо про унікальну спецоперацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Руйнація будівель і пожежі: ДСНС показали наслідки атаки РФ по Харкову та передмістю
Руйнація будівель і пожежі: ДСНС показали наслідки атаки РФ по Харкову та передмістю
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках