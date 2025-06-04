ЦПД про "ядерні страшилки" на Заході: частина російської пропаганди страху

Розмови про ядерну загрозу на Заході вигідні лише Російській Федерації (РФ), оскільки це є частиною її пропаганди страху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Зараз всі розмови про ядерну загрозу на Заході в медіа вигідні тільки Росії. Бо ядерні страшилки - це частина пропаганди страху, якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни", - пише Коваленко.

Голова ЦПД додав, що теоретичне бажання країни-терориста завдати ядерного удару зашкодить Росії більше. Проти застосування "ядерки" виступає весь світ, а російська економіка тримається лише на енергоресурах, які в неї поки ще купують.

"Вважаю, що не варто допомагати росіянам в пропаганді страху з ядеркою заради трафіку в медіа. Спокійніше", - відзначив він.