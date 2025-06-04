ЦПД о "ядерных страшилках" на Западе: часть российской пропаганды страха

Разговоры о ядерной угрозе на Западе выгодны только Российской Федерации (РФ), поскольку это является частью ее пропаганды страха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Сейчас все разговоры о ядерной угрозе на Западе в медиа выгодны только России. Потому что ядерные страшилки - это часть пропаганды страха, которой они всегда пугали западные общества для достижения своих целей без войны", - пишет Коваленко.

Глава ЦПД добавил, что теоретическое желание страны-террориста нанести ядерный удар навредит России больше. Против применения "ядерки" выступает весь мир, а российская экономика держится только на энергоресурсах, которые у нее пока еще покупают.

"Считаю, что не стоит помогать россиянам в пропаганде страха с ядеркой ради трафика в медиа. Спокойнее", - отметил он.