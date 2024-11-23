ЦПД спростував фейк про виїзд співробітників посольств з України
В мережі з'явився новий фейк. Цього разу ширились повідомлення про нібито виїзд співробітників іноземних посольств з Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Інформація про те, що співробітники посольств США, Великобританії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності", - повідомили в центрі.
За даними ЦПД в Міністерстві закордонних справ України зауважили, що всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов’язки на місцях.
"Мета цього фейку - посіяти паніку в українському суспільстві. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - наголосили в центрі.
Тимчасове призупинення роботи посольства США в Україні
Нагадаємо, що цієї середи посольство США в Україні повідомило про призупинку своєї роботи у зв'язку з можливістю російської масованої повітряної атаки.
Пізніше джерело РБК-Україна в американському посольстві зазначило, що призупинення роботи установи у Києві пов'язане із загрозою комбінованої атаки.
Це відбувалося на тлі поширення в мережі чуток про нібито плани РФ завдати "особливо масованого" удару по Україні 20 листопада.
Натомість МЗС України засудило закриття іноземних посольств у Києві. У зовнішньополітичному відомстві висловилися про "інформаційне нагнітання".
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