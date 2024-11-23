ЦПД спростував фейк про виїзд співробітників посольств з України

В мережі з'явився новий фейк. Цього разу ширились повідомлення про нібито виїзд співробітників іноземних посольств з Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

"Інформація про те, що співробітники посольств США, Великобританії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності", - повідомили в центрі.

За даними ЦПД в Міністерстві закордонних справ України зауважили, що всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов’язки на місцях.

"Мета цього фейку - посіяти паніку в українському суспільстві. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - наголосили в центрі.