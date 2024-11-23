ЦПД опроверг фейк о выезде сотрудников посольств из Украины
В сети появился новый фейк. На этот раз распространялись сообщения о якобы выезде сотрудников иностранных посольств из Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Информация о том, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран уехали за пределы Украины, не соответствует действительности", - сообщили в центре.
По данным ЦПИ, в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что все сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.
"Цель этого фейка - посеять панику в украинском обществе. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - подчеркнули в центре.
Временная приостановка работы посольства США в Украине.
Напомним, что в эту среду посольство США в Украине сообщило о приостановке своей работы в связи с возможностью российской массированной воздушной атаки.
Позже источник РБК-Украина в американском посольстве отметил, что приостановка работы учреждения в Киеве связана с угрозой комбинированной атаки.
Это происходило на фоне распространения в сети слухов о якобы планах РФ нанести "особо массированный" удар по Украине 20 ноября.
МИД Украины осудило закрытие иностранных посольств в Киеве. Во внешнеполитическом ведомстве высказались об "информационном нагнетании".
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