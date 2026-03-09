ua en ru
Без этого не сдадут: Зеленский подписал новые требования к строительству жилья в Украине

16:31 09.03.2026 Пн
2 мин
Ни один новый ЖК не введут в эксплуатацию без укрытия
aimg Татьяна Веремеева
Без этого не сдадут: Зеленский подписал новые требования к строительству жилья в Украине Фото: В Украине укрытия должны появиться во всех новостройках (Getty Images)

В Украине ужесточают требования к безопасности гражданского населения. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых домов и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Читайте также: Любое место в квартире опасно, ванная комната тоже: в ГСЧС рассказали, какие укрытия безопасны

Укрытие как часть градостроительства

Согласно закону № 4778-IX, наличие защитных сооружений теперь является неотъемлемым условием для ввода объектов в эксплуатацию. Схемы защитных сооружений будут интегрированы непосредственно в градостроительную документацию на всех уровнях - от местного до государственного.

Это означает, что ни один новый жилой комплекс или инфраструктурный объект не сможет получить разрешительные документы без предусмотренного проектом хранилища, которое соответствует современным нормам гражданской защиты.

Центры и классы безопасности в громадах

Кроме требований к застройщикам, документ создает правовые основы для развития сети современных центров безопасности и специальных классов безопасности в территориальных общинах

Закон также вводит цифровизацию процессов: теперь учет пожарно-спасательных подразделений и аттестованных аварийных служб будет вестись в электронном формате.

Кроме этого, закон:

  • уточняет полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сферах гражданской защиты и градостроительства;
  • призван повысить эффективность работы системы гражданской защиты во время особого периода;
  • устраняет устаревшие нормы и терминологические несогласованности в законодательстве.

Ранее РБК-Украина писало, могут ли людей не впустить в укрытие во время воздушной тревоги. Юрист объясняет, что в большинстве случаев доступ к официальным убежищам должен быть свободным, но исключения возможны для укрытий на территории предприятий или учебных заведений, а за незаконный отказ предусмотрена ответственность.

Также мы рассказывали, что осенью 2025 года в Украине насчитывалось более 62 тысяч укрытий, которые могут вместить около половины населения. При этом власти планируют строить новые убежища, в том числе в школах, больницах и общественных местах, чтобы к 2034 году обеспечить укрытиями до 91% населения.

