Без этого не сдадут: Зеленский подписал новые требования к строительству жилья в Украине
В Украине ужесточают требования к безопасности гражданского населения. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых домов и объектов инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Укрытие как часть градостроительства
Согласно закону № 4778-IX, наличие защитных сооружений теперь является неотъемлемым условием для ввода объектов в эксплуатацию. Схемы защитных сооружений будут интегрированы непосредственно в градостроительную документацию на всех уровнях - от местного до государственного.
Это означает, что ни один новый жилой комплекс или инфраструктурный объект не сможет получить разрешительные документы без предусмотренного проектом хранилища, которое соответствует современным нормам гражданской защиты.
Центры и классы безопасности в громадах
Кроме требований к застройщикам, документ создает правовые основы для развития сети современных центров безопасности и специальных классов безопасности в территориальных общинах
Закон также вводит цифровизацию процессов: теперь учет пожарно-спасательных подразделений и аттестованных аварийных служб будет вестись в электронном формате.
Кроме этого, закон:
- уточняет полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сферах гражданской защиты и градостроительства;
- призван повысить эффективность работы системы гражданской защиты во время особого периода;
- устраняет устаревшие нормы и терминологические несогласованности в законодательстве.
Ранее РБК-Украина писало, могут ли людей не впустить в укрытие во время воздушной тревоги. Юрист объясняет, что в большинстве случаев доступ к официальным убежищам должен быть свободным, но исключения возможны для укрытий на территории предприятий или учебных заведений, а за незаконный отказ предусмотрена ответственность.
Также мы рассказывали, что осенью 2025 года в Украине насчитывалось более 62 тысяч укрытий, которые могут вместить около половины населения. При этом власти планируют строить новые убежища, в том числе в школах, больницах и общественных местах, чтобы к 2034 году обеспечить укрытиями до 91% населения.