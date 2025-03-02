Захист не для всіх. Юрист пояснив, коли під час тривоги мають право не впустити в укриття

Закон України передбачає, що під час повітряних тривог населення може безперешкодно потрапити у споруди цивільного захисту. Однак не всі укриття підпадають під однакові правила.

РБК-Україна розпитала юриста Євгена Буліменка про те, що робити, якщо не впускають в укриття під час тривоги і в яких випадках для цього є законні підстави.

Які споруди вважаються укриттям

Укриттями вважаються споруди цивільного захисту, в яких створені умови для перебування людей не менше 48 годин. А також вони виключають чи зменшують вплив небезпечних чинників, що виникають під час застосування засобів масового ураження.

Фонд захисних споруд створюють та утримують міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи влади й самоврядування.

До фонду захисних споруд за згодою власника включаються укриття, які перебувають у державній, комунальній та приватній власності.

Коли мають право не впускати в укриття

"Під час повітряної тривоги власник (балансоутримувач) укриття не має права перешкоджати людям у доступі до укриття та зобов’язаний впустити усіх охочих. Але є винятки. Наприклад, особу на законних підставах можуть не допустити в укриття, розташоване на території підприємства з обмеженим доступом (якщо особа не є його працівником) або на території дитячого садка чи школи (якщо особа не є учасником навчального процесу)", - пояснює Буліменко.

Укриттів, які не включені до фонду захисних споруд (наприклад, підземних паркінгів, підвалів, розташованих в жилих або офісних приміщеннях), не стосуються вимоги законодавства в частині функціонування споруд цивільного захисту населення. Власники самі можуть вирішувати, чи впускати у такі укриття сторонніх осіб.

Що робити, якщо незаконно не впустили у сховище

"Якщо людині незаконно відмовили у допуску до укриття, вона може звернутися зі скаргою до поліції, зателефонувавши за номером "102", органу ДСНС та місцевої військової адміністрації", - пояснює юрист.

У разі такого порушення стаття 175 Адміністративного Кодексу України передбачає штраф від 1 700 до 3 400 гривень, за повторне порушення протягом року - від 5 100 до 8 500 гривень.

"Якщо це порушення призвело до заподіяння середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людини, то передбачена кримінальна відповідальність за статтею 270 - від 3 до 8 років позбавлення волі", - каже юрист.

Власники укриттів, які не включені до фонду захисних споруд, мають на право на власний розсуд вирішувати, чи впускати туди людей (фото: Getty Images)