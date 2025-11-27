Можуть вмістити половину населення: в МВС назвали кількість укриттів в Україні
В Україні станом на сьогодні налічується понад 62 тисячі укриттів, які загалом можуть вмістити половину населення країни. Цього недостатньо, тому робота над створенням нових укриттів триватиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, який цитує "Укрінформ".
Клименко заявив, що система укриттів налічує понад 62 тисячі об'єктів. Це дуже багато, але цього недостатньо. Загалом укриття можуть вмістити половину населення країни, але у прифронтових регіонах недостатньо таких об'єктів.
Зі свого боку на тему укриттів виступив також заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв. За його словами, з початку 2025 року побудувати 2685 укриттів. В першу чергу згідно з розробленою стратегією укриття створюють у важливих об'єктах - установах освіти, лікарнях, громадських місцях тощо.
"Ключові цілі стратегії - [створити] укриття для всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів, формування культури безпеки населення тощо", - сказав він.
До 2027 року планується дооблаштувати усі придатні підземні простори під укриття. Також планується збудувати 2300 нових укриттів та оновити законодавство, щоб укриття були обов'язковими в новому житлі, соціальних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктурі.
На другому та третьому етапі (до 2034 року) планується побудувати ще 11 тисяч захисних споруд. Таким чином, 91% населення буде забезпечений укриттями.
Тим часом в Києві стався інцидент із недопуском в укриття. Так, в одній з бібліотек Подільського району в ніч на 25 листопада під час повітряної тривоги, жінка не пускала людей до укриття, поліція розпочала перевірку.
Нагадаємо, до цього міська влада Києва розглянула алгоритм встановлення мобільних укриттів у столиці. Розміщення таких споруд стало можливим після того, як держава нарешті чітко сформулювала вимоги до мобільних укриттів.