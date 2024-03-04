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Цього року відбудеться 74 виборів серед країн-партнерів, - Шмигаль

Понеділок 04 березня 2024 13:41
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Цього року відбудеться 74 виборів серед країн-партнерів, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Цього року відбудеться 74 виборів серед країн-партнерів України, так і в РФ.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Конфіскація і використання російських активів. Ми розуміємо, що допомога партнерів надзвичайно важливий інструмент, але ми потребуємо передбачуваності й стабільності незалежно від часу, незалежно від політичних коливань, електоральних циклів, які будуть у світі", - заявив він.

Премʼєр зазначив, що цього року відбудеться 74 виборів, як серед партнерів, так і в РФ.

"Цей рік - це рік 74 виборів серед наших країн-партнерів. Зокрема і в країні агресорі. Але це великий стрес і для наших партнерів, і для нас. Оці електоральні цикли. Відповідно конфіскація російських активів має стати надійним джерелом підтримки нашої держави і фінансування нашого відновлення", - заявив Шмигаль.

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

За даними Financial Times, Бельгія запропонувала G7 план щодо розблокування активів РФ на користь України.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що ЄС все ж таки ухвалить рішення щодо російських активів цього року.

Крім цього, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала, щоб використати прибуток від активів РФ на зброю для України.

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