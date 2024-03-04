В этом году состоится 74 выборов среди стран-партнеров, - Шмыгаль

В этом году состоится 74 выборов среди стран-партнеров Украины, так и в РФ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Конфискация и использование российских активов. Мы понимаем, что помощь партнеров чрезвычайно важный инструмент, но мы нуждаемся в предсказуемости и стабильности независимо от времени, независимо от политических колебаний, электоральных циклов, которые будут в мире", - заявил он.

Премьер отметил, что в этом году состоится 74 выборов, как среди партнеров, так и в РФ.

"Этот год - это год 74 выборов среди наших стран-партнеров. В том числе и в стране-агрессоре. Но это большой стресс и для наших партнеров, и для нас. Эти электоральные циклы. Соответственно конфискация российских активов должна стать надежным источником поддержки нашего государства и финансирования нашего восстановления", - заявил Шмыгаль.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

По данным Financial Times, Бельгия предложила G7 план по разблокированию активов РФ в пользу Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение о российских активах в этом году.

Кроме этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины.

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