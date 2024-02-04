Бельгія запропонувала G7 план для розблокування активів РФ на користь України, - FT

Бельгія запропонувала країнам G7 план, який міг би дозволити розблокувати заморожені російські активи в Європі. Їх хочуть використати на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, уряд Бельгії ініціював випуск боргових зобов'язань, які залучатимуть кошти для відновлення України. Російські активи будуть використані для погашення боргу.

Financial Times пояснює, що союзники України будуть вимагати від Росії погашення боргу за випущеними зобов'язаннями, але якщо Москва відмовиться, то партнери будуть залучати заморожені активи РФ. Це допоможе обійти деякі юридичні перепони для конфіскації російських коштів.

"Це, серед іншого, дозволить відкласти питання про те, що буде відбуватися з суверенними російськими активами, хоча вони будуть використані як застава",, - сказав один зі співрозмовників видання, поінформований про цю тему.

За словами іншого джерела, який брав участь у переговорах між США та ЄС щодо російських активів, пропозиція Бельгії стала "спробою знайти компроміс між різними точками зору як всередині ЄС, так і в G7".

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів цього року.