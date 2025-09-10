ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НАТО застосувала статтю 4 після вторгнення дронів РФ в Польщу: що вона передбачає

Польща, Середа 10 вересня 2025 15:18
UA EN RU
НАТО застосувала статтю 4 після вторгнення дронів РФ в Польщу: що вона передбачає Фото: в НАТО активували статтю 4 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Організація Північноатлантичного договору активувала статтю 4 у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Polsat News.

Шлапка заявив, що в НАТО активували статтю 4 у зв'язку з вторгненням російських дронів в Польщу. Він додав, що вже навіть відбулися консультації в рамках процедури.

Відповідно до статті 4 НАТО, держави-члени можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою.

Варто зауважити, що наразі відомо лише про 7 випадків, коли застосовувалась стаття 4. Востаннє у 2022 році, одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зауважимо, що раніше сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сам заявив, що після проникнення російських безпілотників в повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, Варшава офіційно попросила НАТО задіяти Статтю 4 Договору.

Нагадаємо, що цієї ночі російські дрони переткнули польський повітряний простір.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що щонайменше два десятки ударних дронів РФ цієї ночі були спрямовані на Польщу.

Туск своєю чергою зазначив, що у повітряний простір Польщі протягом ночі залетіло 19 російських безпілотників, з яких лише 4 було збито силами польських ППО.

Варто зауважити, що це був не перший подібний випадок. Протягом більш як трьох років повномасштабної війни Росії проти України дрони РФ вже не раз залітали в Польщу. Однак самі поляки пояснювали, що це були випадки з 1-2 безпілотниками, які, на їх думку, не становили загрози.

Сьогодні ж Туск підтвердив, що в ніч на 10 вересня Росія атакувала його країну дронами та назвав це масштабною провокацією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Туск НАТО Польща
Новини
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії