НАТО застосувала статтю 4 після вторгнення дронів РФ в Польщу: що вона передбачає

Організація Північноатлантичного договору активувала статтю 4 у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Polsat News.