"Циркони", балістика й не тільки: як відпрацювала ППО під час головного удару по Києву

Чим атакувала Росія

Окупанти застосували:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

34 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";

611 ударних і імітаційних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та "Пародія".

Пуски ракет здійснювалися з території Брянської, Курської та Вологодської областей РФ, а також з тимчасово окупованого Криму. Дрони запускали з кількох російських регіонів та окупованого півострова.

Скільки цілей збила ППО

До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО знищила або подавила 632 повітряні цілі:

5 ракет "Циркон";

15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";

582 ворожі безпілотники різних типів.

Наслідки атаки

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання:

20 балістичних ракет;

27 ударних БпЛА.

Ураження сталися на 42 локаціях. Ще на 12 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. У повітряному просторі України залишаються ворожі ударні дрони, тому громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.