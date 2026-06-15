"Цирконы", баллистика и не только: как отработала ПВО во время главного удара по Киеву

Массированная атака в ночь на 15 июня

Напомним, сегодня ночью российская армия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев. В столице возникли десятки пожаров, повреждения зафиксировали почти во всех районах города, а без света остались около 140 тысяч абонентов.

В результате удара погибли по меньшей мере четыре человека.

Также пожар после атаки уничтожил уникальную коллекцию костюмов на киностудии Довженко.

Кроме того, повреждения зафиксировали на территории Киево-Печерской лавры. В частности, ударной волной был поврежден Успенский собор.

Все что известно о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.