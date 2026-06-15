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"Цирконы", баллистика и не только: как отработала ПВО во время главного удара по Киеву

08:38 15.06.2026 Пн
2 мин
Воздушные силы рассказали, что не удалось перехватить
aimg Ирина Глухова
Иллюстративное фото: силы ПВО отражали массированную атаку (Getty Images)

Россия ночью нанесла массированный комбинированный удар по Украине - 70 ракет и 611 беспилотников. Основное направление - Киев, также атакованы Днепр и Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Чем атаковала Россия

Оккупанты применили:

  • 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
  • 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;
  • 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
  • 611 ударных и имитационных беспилотников различных типов, в том числе Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и "Пародия".

Пуски ракет осуществлялись с территории Брянской, Курской и Вологодской областей РФ, а также с временно оккупированного Крыма. Дроны запускали из нескольких российских регионов и оккупированного полуострова.

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Сколько целей сбила ПВО

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО уничтожила или подавила 632 воздушные цели:

  • 5 ракет "Циркон";
  • 15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
  • 582 вражеских беспилотника различных типов.

Последствия атаки

По предварительной информации, зафиксировано попадание:

  • 20 баллистических ракет;
  • 27 ударных БпЛА.

Поражения произошли на 42 локациях. Еще на 12 локациях зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские ударные дроны, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Массированная атака в ночь на 15 июня

Напомним, сегодня ночью российская армия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев. В столице возникли десятки пожаров, повреждения зафиксировали почти во всех районах города, а без света остались около 140 тысяч абонентов.

В результате удара погибли по меньшей мере четыре человека.

Также пожар после атаки уничтожил уникальную коллекцию костюмов на киностудии Довженко.

Кроме того, повреждения зафиксировали на территории Киево-Печерской лавры. В частности, ударной волной был поврежден Успенский собор.

Все что известно о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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