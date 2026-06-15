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"Нова пошта" залишилась без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву

08:30 15.06.2026 Пн
2 хв
Це був перший в Україні об'єкт із автоматизованим обладнанням для обробки посилок
aimg Олена Чупровська
"Нова пошта" залишилась без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву Фото: наслідки атаки на термінал "Нової пошти" у Києві (facebook.com/yevhen.tafiichuk)
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Під час удару Росії по Києву був знищений найбільший і найсучасніший сортувальний термінал "Нової пошти".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост операційного директора "Нової пошти" Євгена Тафійчука.

Що знищили

Термінал у Києві був першим в Україні, оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії Vanderlande - світового лідера у цій сфері.

За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей.

Тафійчук повідомив: усі працівники перебувають у безпеці. Резервні схеми доставки вже запущені.

&quot;Нова пошта&quot; залишилась без найсучаснішого терміналу після удару Росії по КиєвуФото: наслідки атаки на "Нову пошту" (facebook.com/yevhen.tafiichuk)

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Обстріл Київщини 15 червня: що відомо

Тим часом у ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Київщині. Як повідомляє РБК-Україна, внаслідок обстрілу постраждали три людини в Бориспільському, Броварському та Фастівському районах, серед них - підліток.

Нагадаємо, тієї ж ночі ворог атакував і столицю. Як повідомляє РБК-Україна, від удару постраждали Києво-Печерська лавра та кіностудія імені Довженка - у місті загинули четверо людей, ще понад 20 отримали поранення.

У результаті атаки на кіностудію Довженка вщент знищено костюмний цех - близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць одягу.

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