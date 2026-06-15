"Нова пошта" залишилась без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву

Під час удару Росії по Києву був знищений найбільший і найсучасніший сортувальний термінал "Нової пошти".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост операційного директора "Нової пошти" Євгена Тафійчука.

Що знищили

Термінал у Києві був першим в Україні, оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії Vanderlande - світового лідера у цій сфері.

За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей.

Тафійчук повідомив: усі працівники перебувають у безпеці. Резервні схеми доставки вже запущені.

Фото: наслідки атаки на "Нову пошту" (facebook.com/yevhen.tafiichuk)

Обстріл Київщини 15 червня: що відомо

Тим часом у ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Київщині. Як повідомляє РБК-Україна, внаслідок обстрілу постраждали три людини в Бориспільському, Броварському та Фастівському районах, серед них - підліток.