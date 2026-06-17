Ціновий бум в Одесі: які квартири подорожчали на третину і що з вартістю оренди

Одеський ринок нерухомості демонструє стійку тенденцію до зростання цін, попри обмежений через безпекові ризики попит. Подорожчання спостерігається як на вторинному ринку, так і в сегменті новобудов, а оренда демонструє найбільш стрімке зростання.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Головне: Ціни на вторинці зростають: за рік медіанна вартість 1-кімнатних квартир збільшилася на 13% (до 49 000 доларів), а 2-кімнатних - на 11% (до 70 000 доларів).

за рік медіанна вартість 1-кімнатних квартир збільшилася на 13% (до 49 000 доларів), а 2-кімнатних - на 11% (до 70 000 доларів). Стрімкий зліт бізнес-класу: у сегменті новобудов найбільшу динаміку продемонстрував бізнес-клас, додавши за пів року 22% у доларах (до 1340 доларів за кв. м).

у сегменті новобудов найбільшу динаміку продемонстрував бізнес-клас, додавши за пів року 22% у доларах (до 1340 доларів за кв. м). Оренда б'є рекорди: вартість оренди суттєво зросла, зокрема 2-кімнатні квартири подорожчали на 36% за останні шість місяців, а медіана 1-кімнатних досягла 13 000 грн.

вартість оренди суттєво зросла, зокрема 2-кімнатні квартири подорожчали на 36% за останні шість місяців, а медіана 1-кімнатних досягла 13 000 грн. Приморський район залишається найдорожчим: тут зафіксовані найвищі ціни на вторинному ринку (до 136 000 доларів за 3-кімнатну квартиру), на первинці (медіана 1500 доларів за кв. м) та в оренді (до 31 500 грн).

тут зафіксовані найвищі ціни на вторинному ринку (до 136 000 доларів за 3-кімнатну квартиру), на первинці (медіана 1500 доларів за кв. м) та в оренді (до 31 500 грн). Покупці налаштовані на подорожчання: попри воєнні ризики, 35% опитаних на вторинному ринку та 43% на первинному прогнозують подальше зростання цін.

Вторинний ринок: стабільний попит і зростання цін

На вторинному ринку нерухомості Одеси ціни продовжують зростати. Медіанна ціна 1-кімнатної квартири становить 49 тисяч доларів (+13% за рік), 2-кімнатної - 70 тисяч доларів (+11% за рік), а 3-кімнатної - 90 тисяч доларів (+6% за рік).

Найдорожчим районом залишається Приморський, де медіанна ціна на 3-кімнатну квартиру сягає 136 тисяч доларів.

Приватні будинки також показують позитивну динаміку - їхня медіанна ціна зросла на 6,67% за рік. Медіанна ціна за квадратний метр у будинках варіюється від 719 до 1 250 доларів залежно від району.

Ціни на вторинному ринку Одеси (скриншот)

Первинний ринок: бізнес-клас дорожчає найшвидше

Ціни на новобудови в Одесі характеризуються різноспрямованою динамікою, проте в цілому демонструють зростання.

Найбільше за пів року подорожчав бізнес-клас - на 22% у доларах (до 1340 доларів кв. м), тоді як ціна комфорт-класу майже не змінилася (-1%).

Середня вартість за квадратний метр залежить від класу житла:

Економ: 700 доларів за кв. м (+8% за рік).

700 доларів за кв. м (+8% за рік). Комфорт: 880 доларів за кв. м (+7% за рік).

880 доларів за кв. м (+7% за рік). Бізнес: 1300 доларів за кв. м (+17% за рік).

Щодо територіального розподілу, найвища медіанна стартова ціна на первинці зафіксована у Приморському районі - 1500 доларів кв. м, а найнижча - у Хаджибейському 800 доларів кв.м.

Ціни на первинному ринку Одеси (скриншот)

Оренда квартир: суттєве подорожчання

Сегмент оренди показав найбільш помітне зростання за останні пів року. Зокрема, 1-кімнатні квартири додали в ціні 2000 грн, а 2-кімнатні подорожчали на 36%.

Станом на червень 2026 року медіанні ціни оренди виглядають наступним чином:

1-кімнатні: 13 тисяч грн (+19% за рік).

13 тисяч грн (+19% за рік). 2-кімнатні: 18 тисяч грн (+9% за рік, + 36% за пів року).

18 тисяч грн (+9% за рік, + 36% за пів року). 3-кімнатні: 26 тисяч грн (-10% за рік).

Очікування покупців

Незважаючи на зростання цін, покупці залишаються стримано оптимістичними. Згідно з опитуваннями ЛУН, проведеними взимку 2026 року, 35% покупців на вторинному ринку та 43% на первинному очікують, що ціни продовжать зростати.