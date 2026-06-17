Ціновий бум в Одесі: які квартири подорожчали на третину і що з вартістю оренди
Одеський ринок нерухомості демонструє стійку тенденцію до зростання цін, попри обмежений через безпекові ризики попит. Подорожчання спостерігається як на вторинному ринку, так і в сегменті новобудов, а оренда демонструє найбільш стрімке зростання.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
- Ціни на вторинці зростають: за рік медіанна вартість 1-кімнатних квартир збільшилася на 13% (до 49 000 доларів), а 2-кімнатних - на 11% (до 70 000 доларів).
- Стрімкий зліт бізнес-класу: у сегменті новобудов найбільшу динаміку продемонстрував бізнес-клас, додавши за пів року 22% у доларах (до 1340 доларів за кв. м).
- Оренда б'є рекорди: вартість оренди суттєво зросла, зокрема 2-кімнатні квартири подорожчали на 36% за останні шість місяців, а медіана 1-кімнатних досягла 13 000 грн.
- Приморський район залишається найдорожчим: тут зафіксовані найвищі ціни на вторинному ринку (до 136 000 доларів за 3-кімнатну квартиру), на первинці (медіана 1500 доларів за кв. м) та в оренді (до 31 500 грн).
- Покупці налаштовані на подорожчання: попри воєнні ризики, 35% опитаних на вторинному ринку та 43% на первинному прогнозують подальше зростання цін.
Вторинний ринок: стабільний попит і зростання цін
На вторинному ринку нерухомості Одеси ціни продовжують зростати. Медіанна ціна 1-кімнатної квартири становить 49 тисяч доларів (+13% за рік), 2-кімнатної - 70 тисяч доларів (+11% за рік), а 3-кімнатної - 90 тисяч доларів (+6% за рік).
Найдорожчим районом залишається Приморський, де медіанна ціна на 3-кімнатну квартиру сягає 136 тисяч доларів.
Приватні будинки також показують позитивну динаміку - їхня медіанна ціна зросла на 6,67% за рік. Медіанна ціна за квадратний метр у будинках варіюється від 719 до 1 250 доларів залежно від району.
Ціни на вторинному ринку Одеси (скриншот)
Первинний ринок: бізнес-клас дорожчає найшвидше
Ціни на новобудови в Одесі характеризуються різноспрямованою динамікою, проте в цілому демонструють зростання.
Найбільше за пів року подорожчав бізнес-клас - на 22% у доларах (до 1340 доларів кв. м), тоді як ціна комфорт-класу майже не змінилася (-1%).
Середня вартість за квадратний метр залежить від класу житла:
- Економ: 700 доларів за кв. м (+8% за рік).
- Комфорт: 880 доларів за кв. м (+7% за рік).
- Бізнес: 1300 доларів за кв. м (+17% за рік).
Щодо територіального розподілу, найвища медіанна стартова ціна на первинці зафіксована у Приморському районі - 1500 доларів кв. м, а найнижча - у Хаджибейському 800 доларів кв.м.
Ціни на первинному ринку Одеси (скриншот)
Оренда квартир: суттєве подорожчання
Сегмент оренди показав найбільш помітне зростання за останні пів року. Зокрема, 1-кімнатні квартири додали в ціні 2000 грн, а 2-кімнатні подорожчали на 36%.
Станом на червень 2026 року медіанні ціни оренди виглядають наступним чином:
- 1-кімнатні: 13 тисяч грн (+19% за рік).
- 2-кімнатні: 18 тисяч грн (+9% за рік, + 36% за пів року).
- 3-кімнатні: 26 тисяч грн (-10% за рік).
Очікування покупців
Незважаючи на зростання цін, покупці залишаються стримано оптимістичними. Згідно з опитуваннями ЛУН, проведеними взимку 2026 року, 35% покупців на вторинному ринку та 43% на первинному очікують, що ціни продовжать зростати.
Читайте також про те, що найдорожче житло у новобудовах у Львові. Там "квадрат" продають за 1490 доларів. Втім, найбільше нерухомість на первинці зросла у Хмельницькому, там за рік ціни підскочили на 16% за рік.
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