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Ціновий бум в Одесі: які квартири подорожчали на третину і що з вартістю оренди

16:15 17.06.2026 Ср
3 хв
Найдорожчим залишається Приморський район. Скільки там зараз коштує житло?
aimg Василина Копитко
Ціновий бум в Одесі: які квартири подорожчали на третину і що з вартістю оренди В Одесі дорожчають майже усі види нерухомості (фото: Getty Images)
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Одеський ринок нерухомості демонструє стійку тенденцію до зростання цін, попри обмежений через безпекові ризики попит. Подорожчання спостерігається як на вторинному ринку, так і в сегменті новобудов, а оренда демонструє найбільш стрімке зростання.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Головне:

  • Ціни на вторинці зростають: за рік медіанна вартість 1-кімнатних квартир збільшилася на 13% (до 49 000 доларів), а 2-кімнатних - на 11% (до 70 000 доларів).
  • Стрімкий зліт бізнес-класу: у сегменті новобудов найбільшу динаміку продемонстрував бізнес-клас, додавши за пів року 22% у доларах (до 1340 доларів за кв. м).
  • Оренда б'є рекорди: вартість оренди суттєво зросла, зокрема 2-кімнатні квартири подорожчали на 36% за останні шість місяців, а медіана 1-кімнатних досягла 13 000 грн.
  • Приморський район залишається найдорожчим: тут зафіксовані найвищі ціни на вторинному ринку (до 136 000 доларів за 3-кімнатну квартиру), на первинці (медіана 1500 доларів за кв. м) та в оренді (до 31 500 грн).
  • Покупці налаштовані на подорожчання: попри воєнні ризики, 35% опитаних на вторинному ринку та 43% на первинному прогнозують подальше зростання цін.

Вторинний ринок: стабільний попит і зростання цін

На вторинному ринку нерухомості Одеси ціни продовжують зростати. Медіанна ціна 1-кімнатної квартири становить 49 тисяч доларів (+13% за рік), 2-кімнатної - 70 тисяч доларів (+11% за рік), а 3-кімнатної - 90 тисяч доларів (+6% за рік).

Найдорожчим районом залишається Приморський, де медіанна ціна на 3-кімнатну квартиру сягає 136 тисяч доларів.

Приватні будинки також показують позитивну динаміку - їхня медіанна ціна зросла на 6,67% за рік. Медіанна ціна за квадратний метр у будинках варіюється від 719 до 1 250 доларів залежно від району.

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Ціновий бум в Одесі: які квартири подорожчали на третину і що з вартістю орендиЦіни на вторинному ринку Одеси (скриншот)

Первинний ринок: бізнес-клас дорожчає найшвидше

Ціни на новобудови в Одесі характеризуються різноспрямованою динамікою, проте в цілому демонструють зростання.

Найбільше за пів року подорожчав бізнес-клас - на 22% у доларах (до 1340 доларів кв. м), тоді як ціна комфорт-класу майже не змінилася (-1%).

Середня вартість за квадратний метр залежить від класу житла:

  • Економ: 700 доларів за кв. м (+8% за рік).
  • Комфорт: 880 доларів за кв. м (+7% за рік).
  • Бізнес: 1300 доларів за кв. м (+17% за рік).

Щодо територіального розподілу, найвища медіанна стартова ціна на первинці зафіксована у Приморському районі - 1500 доларів кв. м, а найнижча - у Хаджибейському 800 доларів кв.м.

Ціновий бум в Одесі: які квартири подорожчали на третину і що з вартістю орендиЦіни на первинному ринку Одеси (скриншот)

Оренда квартир: суттєве подорожчання

Сегмент оренди показав найбільш помітне зростання за останні пів року. Зокрема, 1-кімнатні квартири додали в ціні 2000 грн, а 2-кімнатні подорожчали на 36%.

Станом на червень 2026 року медіанні ціни оренди виглядають наступним чином:

  • 1-кімнатні: 13 тисяч грн (+19% за рік).
  • 2-кімнатні: 18 тисяч грн (+9% за рік, + 36% за пів року).
  • 3-кімнатні: 26 тисяч грн (-10% за рік).

Очікування покупців

Незважаючи на зростання цін, покупці залишаються стримано оптимістичними. Згідно з опитуваннями ЛУН, проведеними взимку 2026 року, 35% покупців на вторинному ринку та 43% на первинному очікують, що ціни продовжать зростати.

Читайте також про те, що найдорожче житло у новобудовах у Львові. Там "квадрат" продають за 1490 доларів. Втім, найбільше нерухомість на первинці зросла у Хмельницькому, там за рік ціни підскочили на 16% за рік.

Раніше ми писали про те, скільки коштують будинки в Україні, де найнижчі ціни і як вони змінилися за рік.

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