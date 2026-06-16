Ринок нерухомості в умовах війни: де будинки різко здорожчали, а де - стали доступнішими
Ринок вторинної нерухомості в Україні демонструє суттєву регіональну нерівномірність: поки в одних областях вартість приватних будинків демонструє стрімке зростання, у низці інших - фіксується від’ємна динаміка.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані "ЛУН".
Головне:
- Рекордне зростання зафіксовано у Луцьку, де медіанна ціна будинку за рік підскочила на 49% - до 125 000 доларів.
- Високу динаміку подорожчання показують також Житомир (+31%), Чернігів (+23%) та Тернопіль (+23%).
- У Києві медіанна ціна будинку на вторинному ринку сягнула 214 000 доларів, що на 7% перевищує минулорічні показники.
- Водночас у Дніпрі спостерігається здешевлення на 10%, у Кропивницькому - на 5%, а у Миколаєві - на 4%.
Аналіз тенденцій
Згідно зі статистикою, вартість нерухомості в Україні нині формується під впливом локальних факторів, зокрема безпекової ситуації в регіонах.
Найбільш стабільними залишаються ціни в Івано-Франківську та Полтаві, де за рік медіанна вартість будинків не змінилася і становить 130 000 додарів та 50 000 доларів відповідно.
Значний розрив у цінах між західними та центральними областями та регіонами, наближеними до зони бойових дій, вказує на зміну структури попиту.
Інвестори та покупці надають перевагу відносно безпечним територіям, що підштовхує ціни вгору в таких містах, як Луцьк чи Житомир, тоді як у прифронтових або східних областях ринок перебуває в стані стагнації або корекції.
Ціни на будинки в Україні (скриншот)
Що з площею будинків
- Найбільші за площею будинки на вторинному ринку пропонують у Києві - медіанний показник становить 177 кв. м, хоча за рік він скоротився на 4%.
- Значні за площею об'єкти також обирають у Львові (165 кв. м) та Тернополі (160 кв. м), при цьому у Львові зафіксовано зменшення середньої площі на 3%.
- Найвищий приріст площі серед популярних локацій демонструє Житомир (+15% до 98 кв. м).
- Водночас у низці міст спостерігається зменшення площі будинків, які виставляють на продаж: у Дніпрі (-10%), Івано-Франківську (-7%) та Кропивницькому (-7%).
Читайте також про те, що попит на заміську нерухомість під Києвом залишається стабільно високим. Найдорожчим напрямком є Обухівський через складний рельєф і наявністю річок. Тут будинки в середньому продають за 450 000 доларів.
Раніше ми писали про те, що лідером за вартістю новобудов в Україні залишається Львів. Там "квадрат" коштує 1490 доларів. Втім, найбільше нерухомість на первинці зросла у Хмельницькому - на 16% за рік.