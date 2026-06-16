Ринок нерухомості в умовах війни: де будинки різко здорожчали, а де - стали доступнішими

Ринок вторинної нерухомості в Україні демонструє суттєву регіональну нерівномірність: поки в одних областях вартість приватних будинків демонструє стрімке зростання, у низці інших - фіксується від’ємна динаміка.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані " ЛУН ".

Головне: Рекордне зростання зафіксовано у Луцьку , де медіанна ціна будинку за рік підскочила на 49% - до 125 000 доларів.

, де медіанна ціна будинку за рік підскочила на 49% - до 125 000 доларів. Високу динаміку подорожчання показують також Житомир (+31%), Чернігів (+23%) та Тернопіль (+23%).

(+31%), Чернігів (+23%) та Тернопіль (+23%). У Києві медіанна ціна будинку на вторинному ринку сягнула 214 000 доларів , що на 7% перевищує минулорічні показники.

, що на 7% перевищує минулорічні показники. Водночас у Дніпрі спостерігається здешевлення на 10%, у Кропивницькому - на 5%, а у Миколаєві - на 4%.

Аналіз тенденцій

Згідно зі статистикою, вартість нерухомості в Україні нині формується під впливом локальних факторів, зокрема безпекової ситуації в регіонах.

Найбільш стабільними залишаються ціни в Івано-Франківську та Полтаві, де за рік медіанна вартість будинків не змінилася і становить 130 000 додарів та 50 000 доларів відповідно.

Значний розрив у цінах між західними та центральними областями та регіонами, наближеними до зони бойових дій, вказує на зміну структури попиту.

Інвестори та покупці надають перевагу відносно безпечним територіям, що підштовхує ціни вгору в таких містах, як Луцьк чи Житомир, тоді як у прифронтових або східних областях ринок перебуває в стані стагнації або корекції.

Ціни на будинки в Україні (скриншот)

Що з площею будинків