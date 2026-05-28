Львів дорожчий за Київ на 15%: скільки коштує квадратний метр у новобудовах України

08:00 28.05.2026 Чт
2 хв
Де найбільше підскочили ціни за рік
aimg Василина Копитко
Львів дорожчий за Київ на 15%: скільки коштує квадратний метр у новобудовах України Що відбувається на первинному ринку нерухомості (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Лідером за вартістю новобудов залишається Львів. Тут ціна зафіксувалась на рівні 1490 доларів за метр квадратний. Однак найбільше ціна зросла у Хмельницькому - на 16% за рік.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Головне:

  • Ціновий лідер: Найдорожча первинка зафіксована у Львові - 1 490 доларів за кв. м (+13% за рік), тоді як у Києві ціна становить 1 300 доларів (0% змін).
  • Стрімкий приріст: Найбільше за рік медіанна вартість "квадрата" зросла у Хмельницькому (+16%) та Житомирі (+14%).
  • Пропозиція на ринку: Найбільше житлових комплексів зараз будується та продається в Києві (188 ЖК) та Львові (154 ЖК).
  • Динаміка цін чітко демонструє зміщення інтересу покупців та девелоперів у бік західних та центральних регіонів України.

Географія цін: скільки коштує квадратний метр

Ситуація на первинному ринку нерухомості залишається неоднорідною. У той час як прифронтові регіони демонструють падіння вартості, у відносно безпечних областях ціни продовжують повзти вгору.

  • Західні області: Окрім Львова, високі ціни тримаються в Ужгороді (1 150 доларів, +4%), Рівному (1 050 доларів, +11%) та Чернівцях (1 000 доларів, де зафіксовано незначне просідання на 1%).
  • Центр та Південь: Одеса утримує планку в 1 160 доларів за кв. м (+5%), Вінниця пропонує житло по 1 100 доларів (+10%), а Дніпро - по 1 090 доларів (+1%).
  • Дефіцит та падіння: Найнижчі ціни зафіксовані в Запоріжжі (540 доларів, падіння на 11%) та Сумах (590 доларів, падіння на 5%). Даних для аналізу у Луганську, Донецьку, Херсонській області та АР Крим нем.

Львів дорожчий за Київ на 15%: скільки коштує квадратний метр у новобудовах УкраїниЦіни на первинному ринку України за 1 кв. м (скриншот)

Кількість новобудов: де ринок найактивніший

Попри нульовий річний приріст у ціні, Київ залишається абсолютним лідером за кількістю об'єктів у продажу - зараз в столиці активні 188 ЖК (+11% за рік). На другому місці йде Львів зі 154 комплексами (+15%).

Найвищу динаміку приросту нових майданчиків зафіксували у Житомирі - кількість ЖК у продажу там зросла одразу на 35% (до 23 об'єктів).

Водночас суттєве скорочення пропозиції спостерігається у Тернополі (мінус 29% за рік, залишилось 48 ЖК) та Сумах (мінус 25%, залишилось всього 6 ЖК), що свідчить про сповільнення темпів нового будівництва у цих містах.

Читайте також про те, що ринок вторинної нерухомості демонструє стрімке зростання у західних та центральних регіонах. Найбільше ціни зросли в Тернополі - тут вартість житла злетіла на третину за рік.

Раніше ми писали про те, що у Львові однокімнатні квартири за рік здорожчали на 9%, а трикімнатні - на 14% у валюті. Експерти це пояснюють високим попитом і відносною безпекою регіону.

Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
