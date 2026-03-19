Плюс 30% за рік. Скільки коштують будинки в Україні і де найдешевше

08:00 19.03.2026 Чт
3 хв
У яких містах будинок можна купити за 28-32 тисячі доларів?
aimg Василина Копитко
Абсолютним лідером по вартості нерухомості є Київ (фото: Freepik)

Ринок нерухомості в Україні розколовся: поки в прифронтових містах житло віддають за безцінь, в умовно безпечних регіонах ціни б'ють рекорди.

Про те, скільки коштують будинки, розповідає РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Читайте також: У 2,5 раза дорожче за квартиру: скільки коштує оренда будинку в Києві і чому ціни злетіли

Головне:

  • Аномальний ріст: Найбільший стрибок ціни зафіксовано у Сумах (+30%), де середня вартість будинку сягнула 64 900 доларів.
  • Де найдешевше: Найдешевші пропозиції наразі у Чернігові (28 500 доларів) та Миколаєві (32 000 доларів).
  • Столичний відрив: Київ залишається лідером за ціною (231 000 доларів) та площею (185 кв. м).
  • Західний тренд: Луцьк та Івано-Франківськ впевнено наздоганяють лідерів із приростом у 25-29% за рік.

ТОП-5 міст із найдорожчими будинками

Київ впевнено тримає лідерство, але західні регіони вже впритул наблизилися до столичних цін. Приріст у +18% свідчить про те, що бізнес-активність та концентрація капіталу в столиці нікуди не зникли.

ТОП-5 міст із найдорожчими будинками:

  • Київ - 231 000 доларів (+18% за рік), середня площа - 185 кв. м.
  • Львів - 210 000 (+14% за рік), середня площа - 174 кв. м.
  • Ужгород - 169 000 (+13% за рік), середня площа - 140 кв. м.
  • Одеса - 160 000 (+7% за рік), середня площа - 155 кв. м.
  • Івано-Франківськ - 140 000 (+25% за рік), середня площа - 141 кв. м.

Захід України (Львів, Ужгород, Франківськ, Луцьк) став основним місцем інвестицій. Приріст у Луцьку (+29%) та Франківську (+25%) - це прямий наслідок дефіциту пропозиції при величезному попиті.

Плюс 30% за рік. Скільки коштують будинки в Україні і де найдешевшеСередня вартість будинків у містах (скриншот)

Де найдешевші будинки

Найдешевше житло зосереджене в областях, які перебувають під постійними обстрілами або близько до лінії фронту.

ТОП-5 міст із найдешевшими будинками:

  • Чернігів - 28 500 доларів (+5% за рік), середня площа - 60 в. м.
  • Миколаїв - 32 000 доларів (-14% за рік), середня площа - 77 кв. м.
  • Запоріжжя - 34 000 (-8% за рік), середня площа - 84 кв. м.
  • Кропивницький - 54 000 (-2% за рік), середня площа - 80 кв. м.
  • Дніпро - 55 000 (-4% за рік), середня площа - 90 кв.м

У Чернігові формально найменша ціна, але це, ймовірно, стосується специфічного сегмента будинків, оскільки місто залишається в зоні ризику.

Миколаїв та Запоріжжя показують не лише найнижчі ціни, а й падіння вартості. Це свідчить про те, що пропозиція значно перевищує попит: люди намагаються виїхати, а покупців готові ризикувати грошима дуже мало.

Ціни в інших регіонах

Вартість будинків:

  • Чернівці (139 000 доларів) та Луцьк (110 000) демонструють стрімке зростання (+18% та +29% відповідно).
  • Суми (64 900 доларів) показують аномальний приріст у +30%.

Плюс 30% за рік. Скільки коштують будинки в Україні і де найдешевшеСередня площа будинку у різних містах (скриншот)

Цікаво, що у Сумах найбільший по Україні приріст +30% у ціні, що виглядає дивно для прифронтового регіону. Це може свідчити про активізацію локального ринку після періоду повного застою або про зміну структури пропозиції (на ринок виставили дорожчі об'єкти).

Додамо, що в аналізі не врахували Донецьк, Луганськ, Херсон та Крим, оскільки даних про ринок нерухомості у цих регіонах нема.

Читайте також про те, що у 2025-му на вторинці спостерігали "відлигу" - кількість угод купівлі-продажу зросла на 15%. Торік українці купили 205,3 тис. об'єктів нерухомості, що на 26,9 тис. більше, ніж у 2024-му.

Раніше ми писали про те, що в Україні у лютому підскочили ціни на вторичнці. Найбільше подорожчала нерухомість у Рівному та Одесі - на 25-26%.

Нова фаза війни? США розглядають відправку тисяч солдатів на Близький Схід, - Reuters
Нова фаза війни? США розглядають відправку тисяч солдатів на Близький Схід, - Reuters
